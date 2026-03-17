Gustavo Puerta le habló claro a Néstor Lorenzo: “Espero estar convocado”

El mediocampista colombiano Gustavo Puerta se refirió a su presente y a sus aspiraciones con la Selección Colombia, dejando claro que uno de sus grandes objetivos es disputar el Mundial de 2026.

El jugador de Racing Club de Santander, equipo que actualmente lidera la segunda división del fútbol español, manifestó su deseo de meterse en la consideración del seleccionador Néstor Lorenzo de cara a las próximas convocatorias.

Gustavo Puerta habló de cara al Mundial 2026

“Estar en el Mundial es un sueño de niño, pero todavía queda mucho, hay que seguir en el día a día”, afirmó el volante, quien entiende que su proceso hacia la cita orbital debe construirse con constancia.

En esa misma línea, Puerta fue enfático en que su primer objetivo es ser tenido en cuenta para los próximos partidos de preparación del combinado nacional. “Espero estar convocado en los próximos amistosos, hacer unos excelentes partidos e irme ganando el lugar en esa Copa del Mundo”, expresó.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Cabe recordar que la Selección Colombia se alista para disputar compromisos amistosos ante Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), en el marco de su preparación para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A nivel de clubes, el volante vive un momento positivo con el Real Racing Club, con el que pelea por el ascenso. “Estamos viviendo un momento lindo y una racha positiva, aunque seguimos pensando en el partido a partido”, comentó.

Finalmente, Puerta destacó su adaptación al equipo español y cómo esto ha impactado en su rendimiento. “Creo que gracias a eso mi nivel cada día ha ido hacia arriba y espero seguir mejorando más para ayudar al equipo”, concluyó, manteniendo firme su ilusión de vestir la camiseta de la Selección Colombia en el Mundial.

Lea también Michael Ortega fue presentado oficialmente por su nuevo equipo

Estadísticas de Gustavo Puerta en Selección Colombia

En cuanto a su recorrido con el combinado nacional, Gustavo Puerta tuvo un papel destacado en la categoría sub-20, donde entre 2021 y 2023 disputó 33 partidos, registrando seis goles y ocho asistencias.

En la selección absoluta apenas ha tenido dos apariciones, en las que ya logró marcar un gol, mostrando su capacidad para aportar también en el frente ofensivo desde el mediocampo.