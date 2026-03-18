EN VIVO Champions League: Bayern Múnich vs Atalanta - minuto a minuto y goles

El Bayern Múnich recibe al Atalanta en el Allianz Arena para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26, en una eliminatoria que parece encaminada pero que aún promete emociones.

La escuadra alemana llega con una ventaja abrumadora luego de imponerse 6-1 en Bérgamo, resultado que dejó la serie casi sentenciada antes del segundo compromiso. Por ello, el partido de vuelta se presentó más como un trámite que como una verdadera batalla por la clasificación, aunque no estuvo exento de interés competitivo.

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Bayern Múnich vs Atalanta: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 17 de marzo

El partido Bayern Múnich vs Atalanta por el partido de vuelta de la Champions League se disputará este miércoles 18 de marzo a partir de las 15:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00

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¿Cómo llegan Bayern Múnich y Atalanta al partido de vuelta de la Champions League

El Bayern ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos del torneo. Con una ofensiva letal y una plantilla llena de talento, los alemanes han sabido imponer condiciones tanto en casa como fuera. Jugadores como Harry Kane han sido determinantes en el frente de ataque, mientras que el mediocampo ha mantenido equilibrio y control en los momentos clave de los partidos.

Por su parte, el Atalanta llega con la difícil misión de buscar una remontada histórica. El equipo italiano, dirigido por Gian Piero Gasperini, ha destacado en los últimos años por su estilo ofensivo y valiente, pero en esta ocasión deberá asumir riesgos desde el primer minuto si quiere tener alguna posibilidad de revertir la eliminatoria.