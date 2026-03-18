Daniel Muñoz entregó buena noticia para la Selección Colombia antes de Fecha FIFA

Mucho se ha hablado de las posibilidades que tendrá Néstor Gabriel Lorenzo con los jugadores en esta convocatoria. Seguramente tendrá que citar a los futbolistas que estén en mejor forma y tener una base anticipada para la lista oficial de 26 disponibles en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Uno de esos jugadores que podría estar es nada más ni nada menos que Daniel Muñoz. El lateral derecho, infortunadamente tuvo una lesión que no es muy grave, pero que lo ha dejado afuera de las canchas a dos días de la convocatoria para la Fecha FIFA.

El Crystal Palace sufrió el golpe en el partido contra el Tottenham. La lesión de Daniel Muñoz afortunadamente no era muy sensible, pero no estuvo en dos partidos con el equipo londinense. No estuvo contra el AEK Larnaca ni con el Leeds United por la UEFA Conference League y Premier League respectivamente. Tras superar estas molestias, el zaguero volverá a la convocatoria.

DANIEL MUÑOZ VUELVE A CONVOCATORIA DEL CRYSTAL PALACE EN LA CONFERENCE LEAGUE

Antes de enfrentar a Croacia y a Francia, a Néstor Lorenzo se le abre la posibilidad de poder tener a Daniel Muñoz en la convocatoria. Y es que, el lateral ya se recuperó completamente y el Crystal Palace se encargó de dar la gran noticia con el regreso del futbolista antioqueño.

La idea es que Daniel Muñoz pueda regresar en el partido de vuelta de la Conference League enfrentando en Chipre al AEK Larnaca con la necesidad de sellar la clasificación para los cuartos de final. Todo está abierto después del empate sin goles en Londres.

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El regreso de Daniel Muñoz se demoró un poco más de lo esperado. Oliver Glasner quería contar con su presencia en el juego de la Premier League ante el Leeds de la fecha pasada, pero, infortunadamente, no se pudo recuperar para ese momento. El entrenador austriaco podrá contar con él si así lo desea ante el AEK Larnaca.

LAS DUDAS QUE HABRÍA CON DANIEL MUÑOZ

Seguramente, Néstor Lorenzo esperará por el término de los octavos de final de las competencias europeas para lanzar la convocatoria para los dos amistosos contra Croacia y Francia. En ese sentido, Daniel Muñoz es uno de esos jugadores que espera por un buen resultado en la Conference League.

Sin embargo, Oliver Glasner debe saber que se viene la Fecha FIFA de selecciones y el austriaco esperaría no correr ningún riesgo con el jugador antioqueño. Habrá que esperar si Daniel Muñoz será titular o si será tenido en cuenta en el banquillo de suplentes ante el AEK Larnaca antes de concentrar con el seleccionado colombiano.

Néstor Lorenzo quiere a todos los jugadores en óptimas condiciones y no quiere correr peligro con alguno de sus posibles convocados. En ese sentido, el entrenador argentino deberá estar atento de lo que pueda suceder con el protagonismo de Daniel Muñoz en la competencia europea.

DANIEL MUÑOZ Y JEFFERSON LERMA GENERAN TRANQUILIDAD

Además de la recuperación de Daniel Muñoz que será incluido en la convocatoria del Crystal Palace en el juego ante AEK Larnaca de la Conference League, Néstor Lorenzo también puede respirar tranquilo con la presencia de Jefferson Lerma. El volante colombiano también volvió a la lista de Oliver Glasner.

En el juego ante el Leeds United, Jefferson Lerma fue inicialista en el empate sin goles. Lerma disputó los 90 minutos y se sintió bien sin problemas físicos o recaídas de esa lesión anterior que tuvo. Bajo ese panorama, los dos colombianos estarán disponibles en la competencia internacional y para la Selección Colombia.