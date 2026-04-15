Horas cruciales para definir si Leonel Álvarez se queda o se va de Bucaramanga

Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez y los hinchas del 'leopardo' viven momentos de tensión por la situación que se está pasando en el interior de la institución con el caso de la continuidad de Leonel Álvarez en el cargo de director técnico.

Según se dio a conocer previamente tras la última derrota contra Águilas Doradas, el estratega antioqueño no continuaría en el cargo, pero una serie de inconvenientes contractuales impiden que se confirme su salida, por lo que se envió a un periodo de vacaciones mientras se definía la situación, pero el tiempo ya se está acabando.

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Se terminó el periodo de vacaciones de Leonel Álvarez

La desvinculación además sería un hecho, tal como se vio en el partido contra Boyacá Chicó en donde estuvo en el banquillo técnico Andrey Moreno, quien forma parte del cuerpo técnico del club y le habría dado un nuevo aire al equipo tras una contundente victoria 5-0 que dejó varias sensaciones encontradas.

Según se dio a conocer, la desvinculación de Leonel Álvarez todavía no es un hecho debido al alto costo de la cláusula de la recisión de su contrato, la cual sería de tres meses de salario y este estaría rondando entre los 150 millones de pesos colombianos, por lo que lo más adecuado, económicamente hablando, sería mantenerlo hasta el final de su contrato.

Es por ello que mientras se soluciona el inconveniente se tomó la decisión de enviar al estratega de 60 años a un periodo de vacaciones previo, pero las cuales son pagas, tomando en cuenta que su contrato vence hasta finales de la temporada 2026.

Las vacaciones de Leonel terminarían el viernes 17 de abril. El técnico se quedó en la ciudad esperando a que se llegue a tomar una decisión con lo que pasará con su contrato.

Próximo partido de Bucaramanga

El siguiente duelo de Atlético Bucaramanga será contra Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot el lunes 20 de abril sobre las 20:30 hora local. En este encuentro ya se tendrá que ver la decisión definitiva sobre el cargo de director técnico.

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¿Cómo le fue a Leonel Álvarez con Bucaramanga?

Leonel arribó a Bucaramanga en 2025 tras su paso por Emelec de Ecuador y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir en 66 ocasiones, dejando un saldo de 28 victorias, 19 empates y 19 derrotas en más de un año en el cargo.