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Champions League femenina

EN VIVO Champions League Femenina: Real Madrid-Barcelona, Linda titular

El Real Madrid de Linda Caicedo se enfrenta a su máximo rival en la ida de los cuartos de final de la Champions League femenina.
Martin Ossa
Linda Caicedo se lesionó con el Real Madrid
Linda Caicedo, futbolista colombiana // AFP

Linda Caicedo y todo el equipo del Real Madrid reciben al Barcelona en lo que será la ida de estos cuartos de final de la Champions League femenina, un partido que cada vez está más parejo y que ahora decidirá cuál de los dos se meterá entre los cuatro mejores equipos de Europa.

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Así llegan los equipos

El Real Madrid llega en un gran momento de forma y con una Linda Caicedo enchufada, llegan con 7 victorias consecutivas y la última derrota fue precisamente frente al Barcelona en los cuartos de final de la Copa de la Reina, un equipo merengue que viene en alza y que está segundo en la Liga busca eliminar por primera vez en la historia al equipo blaugrana en cualquier competición.

Por su parte el FC Barcelona no podría llegar en mejor momento, el que seguramente es el mejor equipo del mundo a nivel femenino consiguió este fin de semana superar los 100 goles en esta edición de la liga y que van primeras con puntaje casi perfecto. Un equipo prácticamente invencible que busca alcanzar unas nuevas semifinales de la UEFA Champions League.

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Hora y canal para ver el partido

El partido entre el Real Madrid femenino y el Barcelona Femenino se jugará hoy 25 de marzo de 2026 a partir de las 12:45p.m. y se podrá disfrutar a través de la señal en vivo de Disney+.

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Champions League femenina Real Madrid femenino Linda Caicedo FC Barcelona Femenino

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