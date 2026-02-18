Linda Caicedo avanza en Champions: tendrá durísimo rival en 4tos de final

El Real Madrid de la colombiana Linda Caicedo repite presencia en los cuartos de final de la UEFA Champions League tras superar nuevamente al París FC en el Alfredo di Stéfano (2-0), en un partido condicionado por la temprana expulsión de Greboval apenas al minuto 4 del partido.

Nunca había derrotado el Real Madrid al París FC hasta esta eliminatoria y lo hizo en los dos partidos, con justicia. Remontando en París (2-3) y haciendo buena su ventaja en Madrid en un partido cuyo destino quedó condicionado en los primeros compases.

El Real Madrid de Linda Caicedo avanzó a los 4tos de la Champions Femenina

Ya había avisado Linda Caicedo en una acción individual repleta de velocidad, con un disparo centrado que fue bien controlado por la arquera del Paris FC, luego, llegaría la expulsión de la central Greboval que encamino el camino hacia los cuartos de final.

La insistencia, hasta 19 disparos, 6 a puerta, acabaron dando el premio merecido al Real Madrid. Lo logró desde el aporte de Eva Navarro, asentada en una nueva demarcación, el lateral derecho, donde explota sus virtudes. A los 54 minutos puso un centro perfecto al corazón del área para la llegada de Feller. La parisina remató de primeras a la red y acabó con las pocas esperanzas del equipo de su ciudad.

No se detuvo el conjunto madridista sintiendo ya la eliminatoria sentenciada. Caicedo acarició el segundo con un zurdazo pegado al poste y fue de nuevo desde una aparición de Eva Navarro, con robo en zona alta, recorte y otro centro de peligro, como llegó el segundo cuando el balón rebotó en N'Dongala y lo impulsó dentro de su propia portería.

¿Cuál será el rival del Real Madrid en los 4tos de final?

El equipo blanco tendrá un desafío mayúsculo en la siguiente instancia de la UEFA Champions League Femenina, pues tendrá que medir fuerzas ante el Barcelona, su acérrimo rival que históricamente ha sido su ‘piedra en el zapato’ y que nuevamente está en su camino, serie de ida y vuelta que se llevará a cabo el 24 de marzo y el 1 de abril con el equipo catalán cerrando en condición de local.

