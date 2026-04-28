EN VIVO Champions League: PSG vs. Bayern Múnich - minuto a minuto y goles – semifinales

La espera para ver las semifinales de la Liga de Campeones de Europa llegó a su final con uno de los vibrantes encuentros que darán de qué hablar y que ya tuvo un resultado importante en la fase inicial. Se trata de la visita del Bayern Múnich a Francia para medirse con el Paris Saint-Germain.

Este duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich ya se han visto en finales cuando el equipo alemán se quedó con la victoria y un nuevo título para los bávaros en 2020 con un solitario tanto de Kingsley Coman para quedarse con ese trofeo y privar a los parisinos.

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Sin embargo, ese anhelo de conseguir una Champions League se cumplió con la goleada al Inter de Milan en el 2025. Son los actuales campeones y en los cuartos de final superaron al Liverpool con un categórico 4-0 en el marcador global gracias a un 2-0 en ambos partidos.

Por su parte, al Bayern Múnich le tocó mucho más complicado en un vibrante duelo en el que enfrentaron al Real Madrid. Se llevaron la victoria en los dos juegos con un Luis Fernando Díaz Marulanda inspirado por dos goles que le marcó al cuadro español. El global fue de 6-4 con marcadores de 1-2 en España y en Alemania fue de 4-3.

Luis Díaz ya sabe lo que es marcarle al Paris Saint-Germain, pues, el extremo guajiro dio el golpe en la fase de liga con un doblete para definir la victoria con un 1-2. En ese encuentro se fue expulsado por una dura entrada a Achraf Hakimi. Vale la pena acotar que, quien gane esta serie enfrentará al Arsenal o al Atlético de Madrid en la final.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PARIS SAINT-GERMAIN VS BAYERN MÚNICH ESTE MARTES 28 DE ABRIL

El partido entre Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich en el Estadio Parque de los Príncipes este martes 28 de abril arrancará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PARIS SAINT-GERMAIN VS BAYERN MÚNICH

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.