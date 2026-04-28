En las horas de la noche de este martes 28 de abril, Millonarios FC de Bogotá tendrá que enfrentar a Sao Paulo de Brasil por la tercera jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana.



Al ser local la escuadra colombiana, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. La pelota rodará a las 7:30 p. m., hora cafetera.

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El antecedente

“El último encuentro entre los clubes fue en 2007, en los cuartos de final de la misma competición, y los colombianos se impusieron con victorias en MorumBIS, 1-0, y El Campín, 2-0”, señaló el club brasileño a través de su cuenta oficial de X.



“La delegación de São Paulo se encuentra en la capital colombiana desde la noche del domingo (26), reforzada por el defensa Alan Franco, que cumplió una suspensión en la victoria sobre Mirassol, en el Campeonato Brasileño, y por el delantero Ferreira, que estuvo ausente de los últimos cuatro partidos por edema en la región posterior de su muslo izquierdo”, añadió.

Millonarios necesita la victoria

Sao Pablo es líder de la tabla de posiciones del grupo con seis puntos, mientras que Millonarios está en la tercera casilla con tres unidades, por lo que el ‘embajador’ necesita la victoria para seguir con chances claras de clasificar a la siguiente ronda.



El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos tiene que salir al terreno de juego con todas sus fuerzas para conseguir el triunfo. Y ya que se hace referencia al plantel, este martes el club y el mismo DT tomarían una última decisión con Rodrigo Contreras.

La postura con Rodrigo

Contreras, que apenas viene regresando de una lesión, sería elegido como titular para enfrentar a Sao Paulo. El delantero argentino compartiría el ataque con Leonardo Fabio, de acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, quien habló del tema en Despierta Win.

Si Millonarios quiere ganar, en parte, necesita que Rodrigo Contreras esté fino, tal como lo estuvo en la fase preliminar del torneo ante Atlético Nacional de Medellín en el estadio Atanasio Girardot.