Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Millonarios

Millonarios tomaría última decisión con Rodrigo Contreras: así está la cosa

El asunto se haría oficial en tan solo unas horas.
Carlos Cañas
Rodrigo Contreras.
Rodrigo Contreras. // @MillosFCoficial

En las horas de la noche de este martes 28 de abril, Millonarios FC de Bogotá tendrá que enfrentar a Sao Paulo de Brasil por la tercera jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana.

Al ser local la escuadra colombiana, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. La pelota rodará a las 7:30 p. m., hora cafetera.

Millonarios 'tambalea': el plan de Universitario para contratar a Fabián Bustos

Lea también

Millonarios 'tambalea': el plan de Universitario para contratar a Fabián Bustos

El antecedente

“El último encuentro entre los clubes fue en 2007, en los cuartos de final de la misma competición, y los colombianos se impusieron con victorias en MorumBIS, 1-0, y El Campín, 2-0”, señaló el club brasileño a través de su cuenta oficial de X.

“La delegación de São Paulo se encuentra en la capital colombiana desde la noche del domingo (26), reforzada por el defensa Alan Franco, que cumplió una suspensión en la victoria sobre Mirassol, en el Campeonato Brasileño, y por el delantero Ferreira, que estuvo ausente de los últimos cuatro partidos por edema en la región posterior de su muslo izquierdo”, añadió.

Millonarios Vs Sao Paulo: ¿Cómo VER EN VIVO el partido por Copa Sudamericana?

Lea también

Millonarios Vs Sao Paulo: ¿Cómo VER EN VIVO el partido por Copa Sudamericana?

Millonarios necesita la victoria

Sao Pablo es líder de la tabla de posiciones del grupo con seis puntos, mientras que Millonarios está en la tercera casilla con tres unidades, por lo que el ‘embajador’ necesita la victoria para seguir con chances claras de clasificar a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos tiene que salir al terreno de juego con todas sus fuerzas para conseguir el triunfo. Y ya que se hace referencia al plantel, este martes el club y el mismo DT tomarían una última decisión con Rodrigo Contreras.

¿Sao Paulo le restó importancia a Millonarios? Decisión para la Sudamericana

Lea también

¿Sao Paulo le restó importancia a Millonarios? Decisión para la Sudamericana

La postura con Rodrigo

Contreras, que apenas viene regresando de una lesión, sería elegido como titular para enfrentar a Sao Paulo. El delantero argentino compartiría el ataque con Leonardo Fabio, de acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, quien habló del tema en Despierta Win.

Si Millonarios quiere ganar, en parte, necesita que Rodrigo Contreras esté fino, tal como lo estuvo en la fase preliminar del torneo ante Atlético Nacional de Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

En esta nota

Millonarios Copa Sudamericana Rodrigo Contreras