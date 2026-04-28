Santa Fe: cinco jugadores en departamento médico previo a Platense

Independiente Santa Fe atraviesa un momento difícil desde el aspecto físico, pues previo a su próximo compromiso internacional suma cinco futbolistas en el departamento médico.

Lea también Programación última fecha de la Liga BetPlay 2026-I

El equipo cardenal se alista para enfrentar a Platense por la tercera fecha de la Copa Libertadores, en un partido clave para sus aspiraciones en el certamen continental.

Jugadores lesionados en Santa Fe

Dentro del reporte médico, se confirmó que Maximiliano Lovera, Yilmar Velásquez y Mateo Puerta continúan en proceso de recuperación, por lo que no están disponibles para el cuerpo técnico.

En el caso de Lovera, el jugador presenta una contusión sufrida durante el partido ante Peñarol en la primera jornada del torneo, lo que le ha impedido volver a la competencia.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: fecha y hora del sorteo de playoffs

Por su parte, Yilmar Velásquez padece un desgarro muscular en el isquiotibial derecho, una lesión que suele requerir varias semanas de incapacidad dependiendo de su evolución.

Mateo Puerta, entre tanto, presenta una lesión muscular en el recto femoral derecho, por lo que también sigue bajo supervisión médica y en trabajos diferenciados.

A estas bajas se suma la del mediocampista Ewil Murillo, quien recientemente había recibido el alta médica, pero sufrió una recaída que obligó a que se le otorgaran algunos días adicionales de reposo.

Lea también [Video] Wilder Medina olvidó a Santa Fe y confesó de qué club es hincha

Asimismo, el extremo Edwin ‘Shirra’ Mosquera ingresó al departamento médico luego de sufrir un golpe en los últimos días, lo que incrementa la preocupación en el entorno del equipo bogotano.

Fecha y hora de Platense vs Santa Fe

Cabe recordar que Santa Fe apenas suma un punto en la Copa Libertadores, por lo que el duelo ante Platense en Vicente López, programado para el miércoles 29 de abril a las 5:00 p. m. (hora colombiana), resulta determinante para sus opciones de avanzar de ronda.