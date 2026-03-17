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Champions League

EN VIVO Champions League: Sporting CP vs Bodø / Glimt - minuto a minuto y goles - octavos de final

Así podrá ver en vivo el partido entre Sporting CP vs Bodø / Glimt en los octavos de final de la Champions League.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Así podrá ver en vivo Sporting CP vs Bodø / Glimt en la Champions League
Así podrá ver en vivo Sporting CP vs Bodø / Glimt en la Champions League
UEFA Champions League 2025/2026
Octavos de Final - Vuelta
Sporting CP Sporting CP
Finalizado
5 - 0
Agregado: 5 - 3
Bodø / Glimt Bodø / Glimt
Estadísticas del partido

Llega a su fin una nueva instancia de la Champions League que terminará definiendo a los ocho mejores equipos que consigan su clasificación a los cuartos de final de la competencia. Sporting CP vs Bodø / Glimt son justamente dos de los protagonistas de este compromiso que está a favor del cuadro de Noruega.

Este será un duelo que promete emociones fuertes y que definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente ronda del torneo continental. El encuentro se disputará en el Estádio José Alvalade, donde el conjunto portugués intentará aprovechar el apoyo de su afición para remontar o consolidar la eliminatoria, dependiendo del resultado conseguido en el primer enfrentamiento.

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Sporting Lisboa vs Bodo Glimt: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 17 de marzo

El partido Sporting CP vs Bodø / Glimt por la séptima fecha de la Champions League se disputará este martes 20 de enero a partir de las 12:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00

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¿Cómo llega Sporting Lisboa vs Bodo Glim a este duelo de Champions League?

El equipo dirigido por Rúben Amorim llega a este compromiso con la presión de responder en casa y demostrar su jerarquía en el fútbol europeo. El Sporting, uno de los clubes más tradicionales de Portugal, cuenta con una plantilla joven pero muy talentosa, en la que destacan jugadores como Viktor Gyökeres, delantero sueco que se ha convertido en la gran referencia ofensiva del equipo. Su capacidad goleadora y su potencia física serán claves para intentar vulnerar la defensa noruega.

Por su parte, el Bodø/Glimt llega con la ilusión de seguir sorprendiendo en Europa. El club noruego se ha ganado el respeto internacional en los últimos años gracias a su estilo ofensivo, dinámico y muy vertical. Bajo la dirección técnica de Kjetil Knutsen, el equipo ha demostrado que puede competir contra clubes con mayor presupuesto y tradición.

En esta nota

Champions League Sporting de Lisboa Bodø/Glimt Transmisión en vivo Fútbol Internacional Luis Javier Suárez

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