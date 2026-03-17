James Rodríguez: ¿Cuándo fue la última vez que ganó un partido en clubes?

Llegó la hora para que James Rodríguez sumara sus primeros minutos con el Minnesota United en la MLS enfrentando en condición de visitante al Vancouver Whitecaps en Canadá. Infortunadamente, su ingreso se dio cuando el juego ya estaba liquidado con un 5-0 a favor de los canadienses.

Cameron Knowles destacó el debut de James Rodríguez, pero lamentó que se diera en ese infortunado contexto por la goleada en contra. Además, ese 6-0 definitivo se convirtió en la peor goleada para el colombiano, superando otros dos antecedentes, uno que fue el 6-1 ante Ecuador en Quito y otro que fue un Palmeiras 5-0 Sao Paulo.

Todo esto complica al colombiano a tres meses del Mundial cuando apenas estaba retomando la regularidad con 25 minutos disputados en Vancouver. El ex Real Madrid no pudo evitar la durísima derrota, pero, además, hay otro anti récord a nivel de clubes que James tendrá que dejar atrás.

CASI 200 DÍAS SIN QUE JAMES RODRÍGUEZ GANE UN PARTIDO EN CLUBES

James Rodríguez estuvo en la única victoria del Minnesota United en lo que va de esta temporada, pero no fue titular ni sumó minutos esperando su turno en el banquillo de suplentes en la segunda fecha enfrentando en condición de local al Cincinnati FC.

Cuando James Rodríguez ha estado en las canchas, su equipo no ha podido sumar de a tres. De hecho, la última ocasión en la que el colombiano ganó un partido fue el 30 de agosto de 2025 cuando el Club León le ganó a los Gallos de Querétaro con un certero 3-0. James fue titular y disputó 73 minutos.

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A partir de ese partido a la fecha actual han corrido 199 días sin victorias para el cucuteño mientras está en el terreno de juego. Superaron a Cincinnati, pero él no estuvo en la cancha. De esos casi 200 días, James también se pasó poco más de 127 días sin sumar minutos.

LOS RESULTADOS DE JAMES RODRÍGUEZ DESPUÉS DE LA VICTORIA CONTRA QUERÉTARO

Luego de la victoria contra el Querétaro por la séptima fecha de la Liga MX, James Rodríguez no tuvo los mejores resultados estando en cancha, ni tampoco afuera del terreno de juego, pues hubo uno que otro encuentro en el que estuvo ausente. Así las cosas, estos fueron los siguientes marcadores:

Tigres 0-0 León

Xolos de Tijuana 5-0 León

León 2-2 Mazatlán

Juárez 2-0 León

León 2-4 Toluca

Santos Laguna 2-0 León

Atlas 2-0 León

León 1-1 Pumas

América 2-0 León

León 1-2 Puebla

EL PARTIDO IDEAL PARA QUE JAMES RODRÍGUEZ ROMPA LA RACHA NEGATIVA

Evidentemente, a la espera de la convocatoria de la Selección Colombia que tendrá que anunciarse pronto para los amistosos contra Croacia y Francia de la Fecha FIFA de marzo, James Rodríguez tendrá que buscar revancha en Estados Unidos en la siguiente fecha de la MLS.

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Después de ese 6-0 en contra, el Minnesota regresará a su casa para recibir la visita del Seattle Sounders el próximo domingo 22 de marzo. El colombiano debutaría en su estadio y junto con su hinchada con la necesidad de sumar otros tres puntos en la campaña.