EN VIVO Champions League: Tottenham vs Atlético de Madrid - minuto a minuto y goles

El Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada en la UEFA Champions League, en un enfrentamiento que promete intensidad, estrategia y mucho en juego.

El conjunto inglés llega con la necesidad de imponer condiciones en casa, apoyado en su ritmo ofensivo y la energía de su estadio. Además, el club está obligado a descontar en la serie desde el primer minuto si quiere soñar con la remontada.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el compromiso con su sello característico: orden, disciplina táctica y contundencia en momentos clave. El equipo español sabe competir este tipo de partidos y suele crecer en escenarios de alta exigencia, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Con el paso a la siguiente ronda en juego, el partido se perfila como una batalla cerrada en donde la visita buscará mantener su ventaja.

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Hora y Canal para ver EN VIVO Tottenham vs Atlético de Madrid

El compromiso entre Tottenham y el Atlético de Madrid se podrá ver este miércoles 18 de marzo a las 15:00 horas por Disney+.