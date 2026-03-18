Morelos salió caliente del clásico y retó a Millonarios

La fecha 12 de la Liga Betplay trajo consigo varias emociones en tan solo los dos primeros partidos, pero sin duda alguna el que se robó todo el show fue el encuentro entre Atlético Nacional y Millonarios, el cual se llevó a cabo en el Estadio El Campín y que finalizó con un sorpresivo marcador.

El 'coloso de la 57' fue el escenario deportivo que acogió el clásico entre el cuadro paisa y el bogotano que terminó con un marcador de 3-0 a favor del equipo que comanda Fabián Bustos. Sin embargo, otro de los protagonistas fue Alfredo Morelos, quien erró un penal, pero pasó la página rápidamente y le dejó un contundente mensaje a Millonarios y sus hinchas.

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Morelos quiere ver a Millonarios en la final

El partido tuvo un punto de quiebre desde muy temprano. Nacional contó con una oportunidad inmejorable para adelantarse tras un penal sancionado vía VAR, pero Alfredo Morelos desperdició la ocasión con un remate por encima del arco, reviviendo fantasmas recientes y dejando escapar una ventaja clave.

Millonarios no perdonó. Antes de los 15 minutos, Rodrigo Contreras volvió a vestirse de protagonista y abrió el marcador, golpeando anímicamente a un Nacional que no logró recomponerse. La situación se agravó con la expulsión de William Tesillo, quien vio la segunda amarilla tras una entrada por detrás que dejó a su equipo en inferioridad numérica.

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Nacional siguió cometiendo errores y terminó con nueve jugadores tras la expulsión de Jorman Campuzano tras un cabezazo a Contreras. Millonarios claramente aprovechó para sacar ventaja de ello y quedarse con la victoria 3-0, pero para Alfredo Morelos esto fue un partido más, pasó la página y quiere ver si el cuadro 'embajador' es capaz de llegar a la final.

"Lo boté, no pasa nada, como a cualquier jugador. Siempre pateo así, muchas veces he hecho el gol y hoy me tocó errar, pero no pasa nada. No es que nos este costando, sino que nos enfrentamos a un rival directo. Nosotros vinimos a jugar, a proponer, pero nos encontramos con el penal mío que no hice y dos expulsiones que es difícil, pero hace parte del fútbol, tranquilos que nos vemos en la final".

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¿Cómo le ha ido a Morelos en la presente temporada con Nacional?

Alfredo Morelos inició de buena manera la edición 2026 con el 'verde paisa', apuntando a ser uno de los goleadores de la Liga Betplay, ya que lleva siete goles y una asistencia en 10 partidos en los que ha estado presente y que le han permitido sumar más de 600 minutos.

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Próximo partido de Morelos en Nacional

Atlético Nacional se avecina también un reto que podría llegar a definir la primera casilla de la tabla de posiciones, ya que se enfrentará ante un equipo que ha realizado una gran campaña en el inicio de semestre, Internacional de Bogotá. Este duelo se jugará en el Estadio Atanasio Girardot también el sábado 21 de marzo sobre las 20:30 hora Colombia, un punto a favor para el equipo de Diego Arias que está obligado a sumar de a tres puntos.