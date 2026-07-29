EN VIVO Cienciano vs Lanús | partido de vuelta Copa Sudamericana

Cienciano y Lanús definirán este jueves uno de los cupos a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando se enfrenten en el partido de vuelta de los playoffs para mantenerse con vida en el torneo continental y seguir en la lucha por uno de los títulos más importantes de la temporada.

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El Estadio Inca será el escenario deportivo que le abrirá las puertas al encuentro entre peruanos y argentinos, el cual se encuentra con un marcador global de 2-0 a favor del equipo comandado por Mauricio Pellegrino.

Lanús vs Cienciano: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 29 de julio

El partido de vuelta entre Lanús vs Cienciano por los playoff de la Copa Sudamericana se disputarán este jueves 23 de julio en Perú, en el Estadio Inca a partir de las 19:30 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través ESPN y Disney +, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida)

México: 18:30

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¿Contra quién jugará el ganador de Lanús y Cienciano los octavos de final?

El ganador de la serie entre Cienciano y Lanús enfrentará a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño obtuvo su clasificación directa a esa instancia tras su desempeño en la fase de grupos, por lo que espera al vencedor de este playoff para disputar una de las llaves de eliminación directa del certamen. Los partidos de octavos de final están programados para jugarse entre el 11 y el 20 de agosto, con encuentros de ida y vuelta.