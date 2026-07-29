Jugador de Marruecos jugaría con la Selección Colombia

La Selección Colombia vuelve a dar de qué hablar tras finalizar su participación en la Copa Mundial, ya que su eliminación tempranera comenzó a traer consigo varias consecuencias en cuanto a la estructura del equipo.

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La FCF dio la primera noticia trascendental de la 'tricolor' para los aficionados y fue la renovación de Néstor Lorenzo como director técnico. En este tiempo también se habló sobre la salida de un par de jugadores, pero lo que importa en este momento son las declaraciones que llegaron por parte de un jugador marroquí, Djalil el Markrini, quien confesó que quiere jugar con la Selección Colombia.

Colombia le puede abrir las puertas a un nuevo talento de Marruecos

La 'tricolor' se robó varias miradas con el pasar de los partidos y se notaron algunas falencias, en especial en la zona ofensiva. Colombia se despidió en octavos de final y frente a ello se comenzaron a tomar drásticas decisiones de cara a los futuros retos, en donde se determinó que Néstor Lorenzo continuaría al mando de la selección

Ahora es momento de "pasar la página" y para ello Colombia comenzaría con cuatro partidos de preparación en esta ventana de septiembre y octubre.

Estos retos serán ideales para que se confirme si se tomó una buena decisión llamando a Néstor Lorenzo de nuevo al banquillo técnico, ya que es el momento en el que se deben empezar a probar nuevos jugadores e ideas para el terreno de juego, en donde entraría la idea de poder contactar a la joya de Marruecos, Djalil el Markrini.

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El defensor o extremo de tan solo 18 años, es hijo de un padre marroquí y una madre colombiana, lo que ele podría dar la oportunidad de jugar con la 'tricolor'.

El jugador ya expresó su deseo de formar parte de la Selección Colombia a pesar de contar con acercamientos por parte de Marruecos, ya que quiere jugar el Mundial de 2030 con el país de su mamá.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Este sería el calendario por parte de la Selección Colombia en la próxima ventana de amistosos internacionales:

Colombia vs México

Baltimore, Estados Unidos

Fecha y hora por confirmar | entre el 24 y 26 de septiembre de 2026

Colombia vs Perú

Miami, Estados Unidos

8 de octubre de 2026 (horarios por confirmar)

Selección Colombia: balance con Néstor Lorenzo como técnico

Asimismo, la FCF hizo énfasis en el balance estadístico del ciclo de Lorenzo. Hasta el momento, el seleccionador ha dirigido 51 partidos, con un registro de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas, entre encuentros oficiales y amistosos.