Colombia aplastó a Jamaica en el debut de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Llegó la hora esperada para el debut de la Selección Colombia Femenina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Con preseas doradas para la delegación colombiana en estos primeros días, el combinado nacional dirigido por Ángelo Marsiglia espera alcanzar la gloria en estas justas deportivas.

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Después de ganar la Liga de Naciones y sellar la clasificación para el Mundial 2027 en Brasil de manera anticipada, el reto para Colombia es los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en República Dominicana. Como los clubes no están obligados a prestar a sus jugadoras, la nómina fue compuesta más que todo por futbolistas de la Liga BetPlay Femenina.

El debut de Colombia fue este miércoles 29 de julio frente a Jamaica. Ángelo Marsiglia presentó la siguiente nómina, Jimena Ospina, Michelle Vásquez, Stefanía Perlaza, Fernanda Viáfara, Angie Salazar, Sara Sofía Martínez, Mariana Muñoz, Daniela Garavito, Kelly Ibargüen, Ingrid Guerra y Melanin Aponzá.

VICTORIA CÓMODA DE COLOMBIA EN EL PRIMER TIEMPO

Jamaica no fue rival para la Selección Colombia que venía de celebrar hace un mes el primer título de la Liga de Naciones de la Conmebol. Desde los primeros minutos, la superioridad era de las sudamericanas con el dominio de la pelota y creando peligro en el arco de las caribeñas.

De hecho, apenas pasaron nueve minutos para que Kelly Ibargüen abriera el marcador. La polivalente jugadora de Atlético Nacional y pentacampeona del Fútbol Profesional Colombiano con América, Cali y Santa Fe anotó el primer tanto para encaminar la victoria.

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Sobre los 34 minutos, el dominio por parte de la Selección Colombia continuó siendo la tendencia en el juego. Kelly Ibargüen volvió a marcar el segundo tanto para la ‘Tricolor’ y faltaba más en la primera parte. Además del tanto de Ibargüen, a los 180 segundos después, Daniela Garavito selló la goleada de los primeros 45 minutos.

DOS GOLES MÁS EN EL SEGUNDO TIEMPO PARA COLOMBIA

A lo largo de la primera parte, Colombia no lo sufrió y en el complemento, tampoco hubo mayores llegadas al arco de Jimena Ospina. Michelle Vásquez salió y en su lugar entró Mariana Zamorano en el segundo tiempo. Con la delantera de Santa Fe, continuaron las emociones para el seleccionado sudamericano.

Pasando los sesenta minutos, Juana Ortregón y María Baldovino entraron al campo de juego en lugar de Sara Sofía Martínez y Melanin Aponzá respectivamente. Luego entraron Ana Mile González y Paula Escobar por Daniela Garavito e Ingrid Guerra. Tanto Baldovino como González iban a ser determinantes desde sus ingresos.

Ana Mile González logró aprovechar la pasividad de Jamaica para anotar el tercer gol de la tarde sobre los 77 minutos y en la última jugada, María Baldovino selló las acciones con otro gol para configurar el aplastante 5-0 por parte de las colombianas.

¿QUÉ VIENE PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS?

Por ahora, Colombia tomó el liderato del Grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con tres puntos y una diferencia positiva de +5 que sería fundamental pensando en la clasificación para las semifinales. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia esperan al resultado de México vs Puerto Rico que jugarán a segundo turno.

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En un torneo tan corto como el de los Centroamericanos, la Selección Colombia volverá a jugar el viernes 31 de julio a las 6 de la tarde en horario colombiano contra su similar de México. Seguramente, este duelo será el más complicado para el cuadro cafetero.

La participación en la fase de grupos para Colombia terminará el domingo 2 de agosto contra Puerto Rico en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Ese encuentro arrancará a partir de las 3 de la tarde en horario colombiano. A la misma hora, México enfrenta a Jamaica en el Estadio Moca 85.