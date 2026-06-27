EN VIVO Colombia vs Portugal | Copa Mundial de la FIFA 2026

Finalmente llegó el día que cualquier fanático del fútbol estaba esperando, el encuentro entre la Selección de Portugal y la de Colombia, un auténtico "duelo de titanes" que enfrentará a varias de las más grandes estrellas del mundo que sueñan con levantar el trofeo de la cita orbital.

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Aunque ya ambas escuadras cuentan con un cupo asegurado en los dieciseisavos de final, en este encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos definirá al líder que tendrá un camino más "sencillo" para la siguiente instancia del certamen, aunque también se está jugando el orgullo de ambas escuadras.

Colombia vs Portugal: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 18:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN, la APP del Canal RCN y el respectivo canal de YouTube de RCN y de LaFM. Además, sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Las cuentas de Colombia en el Mundial 2026: cuándo y dónde jugaría los dieciseisavos

El panorama es claro. Colombia ya tiene garantizado, como mínimo, el segundo lugar de la zona. Si termina en esa posición, disputará los dieciseisavos de final el 2 de julio en Toronto, enfrentando al segundo clasificado del Grupo L (Inglaterra, Ghana o Croacia).

Sin embargo, el objetivo de Lorenzo y sus jugadores es conservar el liderato. Para lograrlo, les bastará un empate o una victoria frente a Portugal. En ese escenario, Colombia avanzará como primera del Grupo K y jugará el 3 de julio en Kansas City frente a uno de los mejores terceros clasificados de los grupos D, E, I, J o L.

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Tabla de posiciones grupo de Colombia vs Portugal