EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Argentina vs. Perú - minuto a minuto y goles - fecha 8

La selección de Argentina recibe este viernes 5 de junio al seleccionado de Perú en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez en partido de la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones.

El equipo albiceleste afronta el compromiso liderando la Conmebol Liga de Naciones con 14 puntos, luego de cuatro victorias y dos empates.

Argentina tratará de buscar una victoria o un empate para asegurar anticipadamente la clasificación a la Copa del Mundo.

Por otro lado, Perú, que registra siete unidades, ya no cuenta con posibilidad de clasificar al Mundial.

Argentina Vs Perú: EN VIVO, hora y cómo VER la Conmebol Liga de Naciones

El partido entre Argentina contra Perú por la fecha 8 de la Conmebol Liga de Naciones de juega este viernes 5 de junio a partir de las 20:00, horario argentino y 18:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal ONLINE de Deportes RCN.