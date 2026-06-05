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EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Argentina vs. Perú - minuto a minuto y goles - fecha 8

Argentina necesita una victoria para asegurar la clasificación a la Copa del Mundo.
Daniel Zabala

La selección de Argentina recibe este viernes 5 de junio al seleccionado de Perú en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez en partido de la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones.

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El equipo albiceleste afronta el compromiso liderando la Conmebol Liga de Naciones con 14 puntos, luego de cuatro victorias y dos empates.

Argentina tratará de buscar una victoria o un empate para asegurar anticipadamente la clasificación a la Copa del Mundo.

Por otro lado, Perú, que registra siete unidades, ya no cuenta con posibilidad de clasificar al Mundial.

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El partido entre Argentina contra Perú por la fecha 8 de la Conmebol Liga de Naciones de juega este viernes 5 de junio a partir de las 20:00, horario argentino y 18:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal ONLINE de Deportes RCN.

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