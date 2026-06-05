Este viernes 5 de junio, la selección de Chile y su similar de Ecuador se van a enfrentar por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El compromiso, se espera, esté entretenido de inicio a fin.

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Así llega Ecuador

“Ecuador llega de ganarle a Perú por 1-0 en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina y, contando competiciones oficiales, podría enlazar dos victorias por primera vez en los últimos ocho años. En ese lapso solo consiguió dos triunfos fuera de casa en este tipo de partidos: 6-1 ante Bolivia en la Copa América de 2022 y 4-0 ante Bolivia en el actual torneo”, señaló la Conmebol sobre los ecuatorianos.



La pelota rodará a las 6:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del canal de YouTube del Canal RCN. Los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

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¿Qué equipo ganará el duelo?

“Chile y Ecuador solo recibieron ocho tarjetas amarillas cada uno en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, posicionándose como los dos equipos que menos tarjetas de este tipo enfrentan en la competición. Sin embargo, la Roja es el conjunto con más faltas cometidas en el torneo (96)”, añadió la Conmebol.



Anahí Fernández, de Uruguay, será la juez central de este importante compromiso por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina. Diego Dunajec, también del suelo charrúa, estará en el VAR.