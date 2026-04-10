EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Chile vs Argentina - minuto a minuto y goles - fecha 5

Vuelve la acción en la Liga de Naciones y junto con ello llega la fecha 5, la cual traerá consigo uno de los duelos más atractivos del calendario sudamericano, enfrentando a la Selección de Chile frente a la de Argentina, un duelo regional que siempre despierta expectativa por la historia y la intensidad con la que se disputa.

Ambas escuadras llegan con un presente deportivo excepcional, ubicándose en la parte alta de la taba de posiciones y soñando con la clasificación a la Copa Mundial 2027, por lo que este partido en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, será determinante para irse afianzando en los primeros lugares.

Chile vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY viernes 10 de abril

El partido entre Chile vs Argentina por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este viernes 10 de abril a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en el canal de YouTube de Deportes RCN, Direct TV, plataformas digitales de Chilevisión y su respectivo canal de YouTube; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida)

México: 18:00

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¿Cuál es la selección favorita para quedarse con la victoria?

El conjunto chileno llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos que lo mantengan en la pelea dentro de las primeras casillas. Chile busca consolidar una nueva generación de futbolistas que le devuelvan protagonismo internacional y lo ha venido logrando, ya que se ubica en la tercera casilla del campeonato con 7 puntos, habiendo perdido en solo un partido.

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Por su parte, Argentina afronta el encuentro con la confianza de ser uno de los equipos más sólidos del momento. Ha logrado mantener una base competitiva que combina experiencia y juventud, lo que le permite sostener un alto rendimiento en cada presentación e instaurarse en el segundo lugar con 7 puntos, mejor diferencia de gol y sin conocer la derrota, hasta el momento.