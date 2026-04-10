Selección Colombia: rival, fecha y horario de su próximo partido por Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina ya deja atrás su más reciente presentación en la Liga de Naciones y pone la mirada en su siguiente desafío dentro del calendario del torneo continental.

Lea también Técnico del Minnesota tomó decisión con James Rodríguez

El combinado nacional disputó la quinta fecha frente a la Selección de Venezuela, en un compromiso que se llevó a cabo este viernes 10 de abril en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.

Con ese partido ya completado, el equipo colombiano comienza a preparar lo que será su sexta salida en la competencia, nuevamente en condición de local y con la necesidad de seguir sumando puntos.

Sexta fecha de Colombia en la Liga de Naciones Femenina

En la sexta jornada, Colombia recibirá a la Selección de Chile, en un duelo que será determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Lea también Jhon Jáder Durán recibió el primer golpe en Rusia: mala noticia pensando en el Mundial

El compromiso se disputará el martes 14 de abril a las 8:00 p. m., nuevamente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que ha sido la casa del equipo nacional en esta fase del torneo.

Este encuentro será además el penúltimo juego como local para la Selección Colombia en la presente edición de la Liga de Naciones, por lo que cobra especial relevancia en la recta final.

Cabe recordar que este torneo cuenta con un total de nueve fechas, aunque cada selección descansará en una jornada, por lo que disputará ocho compromisos en total.

Lea también Figura de la Selección de Ecuador rechazó jugar con la Selección Colombia

Formato Liga de Naciones Femenina

Asimismo, la Liga de Naciones Femenina es vista como una eliminatoria rumbo al Mundial de 2027, en el que las selecciones que finalicen en la primera y segunda posición avanzarán de manera directa.

Por su parte, los equipos que terminen en la tercera y cuarta casilla deberán disputar el repechaje, pensando en un cupo al certamen orbital que se jugará en Brasil, selección que no participa en este torneo por su condición de anfitriona.