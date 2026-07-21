Este martes 21 de julio, se jugarán varios partidos de la Copa BetPlay, el torneo que reúne a los equipos de la primera división del fútbol colombiano con los de la segunda categoría.

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Canal y hora para ver el juego

Uno de los duelos que se llevarán a cabo es de América de Cali y Real Cartagena. El equipo rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca oficiará de local ante el conjunto costeño.



La pelota, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, rodará a partir de las 7:30 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports y Win Sports +. Se espera un cotejo con varias emociones.

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¿Qué club ganará la serie?

Este cotejo corresponde a la ida de la fase 1B de la Copa BetPlay. América de Cali es favorito para avanzar de ronda. Sin embargo, Real Cartagena hará todo lo posible por eliminar a los caleños.



Ambos clubes esperan iniciar la competencia oficial del segundo semestre del año de la mejor manera posible. Los hinchas del América de Cali y Real Cartagena esperan grandes resultados.



