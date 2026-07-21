América definió a su nuevo extremo extranjero: firmó por un año

A lo largo de los mercados de fichajes, América de Cali ha estado buscando a un extremo y a un delantero internacional como una de las grandes prioridades de los directivos. Confirmaron a Jorge Daniel Valencia, atacante ecuatoriano, pero no ha dado la talla como se esperaba con los números que tenía en la Liga Ecuabet como máximo goleador en dos torneos seguidos.

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Para este segundo semestre, América de Cali liberó cupos de extranjeros por la salida de Darwin Machis que firmó con Carabobo de Venezuela. Además, cuenta con una ventaja por Jhon Murillo, extremo venezolano que también cuenta con la nacionalidad colombiana.

América quería volver a negociar con José Neris, delantero uruguayo que estaba en los planes de la institución para el primer semestre del 2026. Para este segundo certamen, el charrúa volvió a estar en la órbita escarlata, pero no será el elegido por David González. Edson Tortolero presenta exámenes médicos.

EDSON TORTOLERO, ATACANTE VENEZOLANO FIRMARÁ CON AMÉRICA

De acuerdo con la información de Andrés Muñoz Ferriño el lunes 20 de julio, Edson Tortolero llegó a Cali a las horas de la noche para empezar con los exámenes médicos y para firmar su respectivo contrato. Se espera que próximamente, el extremo defina estos aspectos para definir su vínculo con el cuadro escarlata por un año.

Edson Tortolero viene de una familia futbolera. El extremo de 28 años del Carabobo siguió los pasos de su abuelo, Argenis que es recordado como el primer futbolista de la selección de Venezuela en marcar un gol en Eliminatorias Sudamericanas, y su padre, Edson representó a la ‘Vinotinto’ disputando un total de 39 partidos y tres anotaciones.

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El atacante de Carabobo llega con buenos números en este 2026. Ha disputado 25 partidos y diez goles como extremo. Además, si David González lo requiere, puede jugar o bien por un costado o como centrodelantero. También cuenta con experiencia en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.

AMÉRICA BUSCARÍA DEFINIR UN DELANTERO INTERNACIONAL

Con Edson Tortolero parece que no estará decidido el mercado de fichajes de América de Cali. El venezolano puede jugar como extremo o como delantero referente del área. Los escarlatas estarían buscando un ‘9’, y el elegido parece ser José Neris con el que intentarían negociar.

América no pudo definir las llegadas del uruguayo, de Guillermo Paiva o de Alex Valera por rechazos de Junior y de Universitario de Deportes respectivamente. Bajo ese panorama, y con un segundo semestre que ya está por comenzar, habrá que esperar las decisiones que pueda tomar el club con su delantero.

Edson Tortolero podría ser la solución en América de Cali, dado que puede jugar por un costado o delantero. David González tendrá que definir en qué sector del campo de juego pondrá al venezolano que se ha destacado como goleador en Carabobo.

Por ahora, América tiene todavía un cupo de extranjeros libre. Jean Fernandes de Brasil, Jorge Daniel Valencia de Ecuador y Edson Tortolero de Venezuela son los tres referentes del exterior. Jhon Murillo cuenta con nacionalidad colombiana y no impacta en la disponibilidad de foráneos.