EN VIVO Copa BetPlay: Bucaramanga vs Real Santander - minuto a minuto y goles - fecha 1

Atlético Bucaramanga y Real Santander se enfrentarán este jueves 7 de mayo por la primera fecha de la Copa BetPlay 2026, en un compromiso que se disputará en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

El encuentro corresponde al grupo A del certamen, zona en la que también aparecen Deportivo Cali, Alianza FC y Boca Juniors de Cali, en una de las áreas que promete bastante equilibrio desde el inicio de la competición.

Tanto Bucaramanga como Real Santander llegan a esta nueva fase del calendario colombiano luego de quedar sin posibilidades de avanzar en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, respectivamente, por lo que la Copa aparece como una oportunidad importante para intentar salvar el semestre.

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Se espera un duelo intenso entre dos equipos santandereanos que buscarán arrancar con victoria en el torneo, teniendo en cuenta que una buena campaña en fase de grupos puede abrir el camino hacia las rondas definitivas de la Copa BetPlay.

Bucaramanga vs Real Santander: cómo VER EN VIVO HOY jueves 7 de mayo

El partido Bucaramanga vs Real Santander por la primera fecha de la Copa BetPlay se disputará este jueves 7 de mayo a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

España: 02:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00

Estados Unidos: 21:00 (D.C. y Florida) - 20:00 (Chicago) - 17:00 (Los Ángeles)

México: 19:00