Confirmada la final de la Europa League 2025-26; fecha y sede

Quedó definida la gran final de la UEFA Europa League 2025-26 luego de las semifinales de vuelta disputadas este jueves 7 de mayo, jornada en la que Aston Villa y Friburgo sellaron su clasificación al partido por el título.

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El Villa consiguió una remontada contundente frente a Nottingham Forest al imponerse 4-0 como local, resultado suficiente para revertir la derrota 1-0 sufrida en el encuentro de ida y avanzar así a la definición continental.

Las anotaciones de los Villanos fueron obra de Ollie Watkins, Emiliano Buendía y John McGinn, este último con un doblete que terminó siendo determinante para la clasificación del cuadro de Birmingham.

Por el otro lado del cuadro, el Friburgo también logró darle vuelta a la serie frente a Sporting Braga. El elenco alemán venció 3-1 en condición de local luego de haber caído 2-1 en Portugal durante el compromiso de ida.

Los goles del equipo germano fueron convertidos por Lukas Kübler -quien marcó por duplicado-, además de Johan Manzambi. El descuento del Braga llegó gracias a Pau Víctor.

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De esta manera, la gran final de la Europa League enfrentará a Aston Villa y Friburgo, dos equipos que supieron reaccionar en sus respectivas series semifinales para quedarse con el boleto a Estambul.

El partido definitivo del certamen está programado para el miércoles 20 de marzo en el Beşiktaş Park, escenario que recibirá uno de los compromisos más importantes de la temporada en el fútbol europeo.

Además del trofeo continental, el campeón de esta edición asegurará un lugar directo en la próxima temporada de la UEFA Champions League desde la fase de grupos, un incentivo clave para ambos clubes.

Tres ingleses en finales de Champions, Europa y Conference

Como dato llamativo, los tres torneos continentales de clubes organizados por UEFA tendrán representación de la Premier League inglesa en sus respectivas finales: Arsenal disputará la final de la Champions League, Aston Villa jugará la Europa League y Crystal Palace hará lo propio en la Conference League.