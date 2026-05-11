EN VIVO Copa BetPlay: Medellín vs Fortaleza - minuto a minuto y goles - fecha 2

Independiente Medellín hará su debut en la Copa BetPlay 2026 frente a Fortaleza, por la segunda fecha del grupo C. El encuentro se disputará con la expectativa de ver en acción al conjunto antioqueño, que tuvo jornada de descanso en la primera jornada del certamen.

Fortaleza llega con ritmo competitivo tras imponerse 4-1 a Leones FC en su estreno, resultado que lo posiciona como uno de los primeros líderes del grupo. El equipo buscará mantener la regularidad y sumar puntos clave en condición de visitante para consolidar su avance en la zona.

El compromiso corresponde al grupo C, que también integran Orsomarso SC y Cúcuta Deportivo, además de Leones. Se trata de una zona corta pero exigente, en la que cada punto puede resultar determinante.

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Al término de la fase de grupos, los dos mejores equipos avanzarán a la siguiente ronda del torneo. Por eso, tanto Medellín como Fortaleza afrontan el partido con la necesidad de empezar a sumar con firmeza y no ceder terreno en la tabla.

Medellín vs Fortaleza: cómo VER EN VIVO HOY lunes 11 de mayo

El partido Medellín vs Fortaleza por la segunda fecha de la Copa BetPlay se disputará este lunes 11 de mayo a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

España: 22:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00