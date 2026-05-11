La decisión que tomó la Selección Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia habría decidido no entregar una prelista de cara al Mundial 2026 y, en cambio, presentar directamente la convocatoria definitiva para el torneo.

La información fue revelada por el analista Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que la Federación optaría por no publicar una preconvocatoria, a diferencia de lo que ya hizo Argentina y de lo que podrían hacer otras selecciones.

Según Vélez, la decisión estaría prácticamente tomada y la Tricolor anunciaría de una vez la lista oficial de jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

La medida marcaría una diferencia en la planificación previa al certamen, teniendo en cuenta que varios equipos suelen ampliar el universo de futbolistas antes de reducirlo a los seleccionados finales.

El grupo y calendario de Colombia en el Mundial 2026

Colombia integrará el grupo K del Mundial 2026, junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán, en territorio mexicano. Luego enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio, también en México. El tercer partido del grupo será el 27 de junio frente a Portugal, compromiso que se disputará en Estados Unidos.

¿Cuándo inicia el campamento de la Selección Colombia?

¿Has cuándo hay plazo para entregar las convocatorias al Mundial?

En los próximos días se conocerán las prelistas de otras selecciones, mientras que las convocatorias definitivas deberán oficializarse antes del 31 de mayo, plazo previo al inicio del torneo.