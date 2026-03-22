EN VIVO Copa de la Liga: Arsenal vs Manchester City - minuto a minuto y goles

Llega a su fin una nueva edición de la Copa de la Liga, en donde los dos protagonistas serán Arsenal y Manchester City, dos de las escuadras más emblemáticas del fútbol de Inglaterra y que también se encuentran luchando por el título de la Premier League.

La final de la Copa de la Liga de Inglaterra promete un duelo de alto voltaje, el cual no solo definirá un título, sino que también pondrá frente a frente dos estilos de juego bien marcados y planteles repletos de figuras, desde el banquillo técnico hasta la zona ofensiva.

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Arsenal vs Manchester City: cómo VER EN VIVO HOY Copa de la Liga 22 de marzo

El partido Arsenal vs Manchester City por la fecha 23 de la Copa de la Liga se disputará este domingo 22 de marzo a partir de las 11:30 a. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, TNT Sports, HBO MAX, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:30

Bolivia y Venezuela: 12:30

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¿Cómo llegan Arsenal vs Manchester City a la final de la Copa de la Liga?

El Arsenal llega a esta instancia con una campaña sólida, mostrando regularidad y una identidad clara bajo la dirección de Mikel Arteta. El equipo londinense ha destacado por su intensidad, presión alta y transiciones rápidas. Para los “gunners”, esta final representa la oportunidad de consolidar su proyecto deportivo con un título que reafirme su crecimiento en los últimos años.

Mientras que por el lado del Manchester City del Pep Guardiola, con una plantilla profunda y acostumbrada a disputar este tipo de instancias, el City buscará sumar otro trofeo a su ya extenso palmarés reciente, tomando en cuenta el mal momento deportivo por el que está pasando, en especial por la eliminación en la Champions League frente al Real Madrid.