Mourinho se deshizo en elogios a un Richard Ríos quien fue figura con Benfica

José Mourinho valoró de gran manera la actuación de Richard Ríos luego de la victoria 3-0 de Benfica sobre Vitória Guimaraes este sábado por la Primeira Liga de Portugal, en un partido en el que el mediocampista colombiano fue titular, dio dos asistencias y terminó siendo una de las grandes figuras del compromiso.

El triunfo fue importante para Benfica no solo por mantener la presión en la pelea por la parte alta del campeonato, sino también porque significó el regreso de Mourinho al banquillo. El técnico pudo dirigir nuevamente luego de que prosperara el recurso cautelar presentado por el club para revocar la sanción de dos partidos que pesaba sobre él tras su expulsión frente a Oporto.

Richard Ríos fue clave en la goleada de Benfica a Vitoria Guimaraes

En medio de ese contexto, Richard Ríos terminó robándose buena parte de la atención por su influencia en el juego. El colombiano fue determinante desde el mediocampo, aportó despliegue, recuperación y claridad en los metros finales, además de participar directamente en las dos primeras anotaciones del conjunto lisboeta.

El primer golpe de Benfica llegó al minuto 13, cuando Ríos robó una pelota en la mitad del campo, condujo con decisión y asistió al argentino Gianluca Prestianni, quien definió para abrir el marcador. Fue una acción que reflejó justamente una de las virtudes más marcadas del colombiano durante la jornada: su energía para imponerse en los duelos y transformar defensa en ataque.

Lea también James tendrá rival colombiano en la MLS: figura en Brasil firmará con club estadounidense

Ya en la segunda mitad, el exjugador de Palmeiras volvió a aparecer con peso ofensivo. Sobre el minuto 55 puso un nuevo pase de gol, esta vez para Vangelis Pavlidis, quien amplió la ventaja y encarriló la victoria de las ‘águilas’. Después, al 74’, Benfica selló el 3-0 definitivo con un autogol de Beni.

Declaraciones de Mourinho sobre Richard Ríos

Luego del partido, Mourinho dejó una reflexión en la que terminó elogiando de forma directa al colombiano, al explicar una decisión táctica de su equipo. “Entre Enzo y Ríos no había duda de quién iría como central. Uno es más cerebral (Enzo Barrenechea) y el otro (Richard Ríos) más impulsivo y emocional, tal como se vio en el excelente trabajo que hizo en el mediocampo, recuperando la posesión y decantando el partido a nuestro favor", manifestó el entrenador.

Las palabras del portugués dejaron ver que, más allá de ese contraste de perfiles, quedó especialmente satisfecho con la respuesta de Ríos en la zona medular. Mourinho destacó su intensidad, su capacidad para recuperar balones y su incidencia para inclinar el juego a favor de Benfica, en una noche en la que el colombiano respondió con personalidad y fútbol.

Lea también [VIDEO] Jhon Córdoba apunta a la titular de la selección tras 4 goles con Krasnodar

También fue un partido cargado de emoción para el técnico luso, quien se mostró conmovido durante el minuto de silencio que se realizó antes del pitazo inicial en homenaje a Silvino Louro, histórico entrenador de porteros que trabajó con él durante casi dos décadas y que falleció recientemente a los 67 años. En ese ambiente, la victoria terminó teniendo un valor especial para todo el entorno del club.

Con este resultado, Benfica llegó a 65 puntos y se mantuvo segundo en la Liga de Portugal, a cuatro unidades del líder Porto, que aún debía disputar su partido de la jornada. Además, el cuadro lisboeta quedó tres puntos por encima de Sporting, mientras Richard Ríos sigue consolidándose como un jugador cada vez más importante y respaldado por José Mourinho.