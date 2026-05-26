EN VIVO Copa Libertadores: Estudiantes vs Medellín - minuto a minuto y goles - martes 26 de mayo

Sigue adelante la definición de la Copa Libertadores y lo cierto es que el compromiso entre el Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata es uno de los más decisivos del torneo que se encuentra en la última jornada de la fase de grupos.

Medellín vive un cambio de cara al segundo semestre del año, pues recientemente anunció que Amaranto Perea será el entrenador del club una vez finalizada su participación como asistente de Néstor Lorenzo en la selección Colombia en el Mundial 2026.

Lea también Los tres grandes retos de Amaranto Perea con el Medellín para el 2026-II

En Copa Libertadores, el Medellín se encuentra en la segunda casilla del grupo con siete unidades sumadas en cinco compromisos, mientras que Estudiantes es tercero con seis puntos sumados.

De esta forma, el duelo entre ambos conjuntos es más que clave pues Medellín necesita un triunfo o un empate para conseguir su tiquete a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que una derrota ante los argentinos lo obligaría a jugar playoff de Copa Sudamericana.

Lea también Amaranto no llegará solo a Medellín: primer fichaje para el segundo semestre

Se espera un compromiso con pocas oportunidades por parte de ambos clubes por su estilo de juego, en donde el dominio del mediocampo será más que esencial para el que quiera llevarse los tres puntos en disputa.

Hora y Canal para ver Estudiantes vs Medellín

El compromiso entre Estudiantes vs Medellín de la Copa Libertadores se disputará este martes 26 de mayo desde las 19:30 horas y se podrá ver por ESPN