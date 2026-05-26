Los tres grandes retos de Amaranto Perea con el Medellín para el 2026-II

Aunque se esperaba que el Deportivo Independiente Medellín oficializara a Luis Amaranto Perea como su nuevo entrenador para el segundo semestre de la Liga BetPlay después del Mundial, la espera terminó. Este martes 26 de mayo, el club antioqueño le dio la bienvenida al exdefensor central como nuevo entrenador.

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Amaranto Perea terminará su proceso como asistente técnico de Néstor Lorenzo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y de ahí arrancará su gestión como entrenador del Deportivo Independiente Medellín. El oriundo de Turbo, Antioquia firmó contrato por dos años.

En estos dos años, Amaranto Perea tendrá grandes retos, uno de ellos que tendrá que afrontar de manera inmediata cuando termine la Copa del Mundo. Otro se verá dependiendo de los primeros partidos que dirija, y, tal vez, es el más importante que tendrá que superar por la impaciencia de la hinchada.

AMARANTO PEREA, A SEGUIR EN COPAS INTERNACIONALES

El anuncio del Medellín con Amaranto Perea que apareció en las redes sociales se dio justo el día en el que el cuadro ‘Poderoso’ afronta el reto de la Copa Libertadores en Argentina contra Estudiantes de La Plata. Si los antioqueños suman de a tres o empatan, clasificarán para los octavos de final.

Sea como sea, al exjugador de Atlético de Madrid le tocará dirigir en copas internacionales durante el segundo semestre del 2026. Esto complica mucho más las cosas, dado que tendrá que enfrentar la responsabilidad continental junto con la Liga BetPlay 2026-II.

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Si Medellín gana o empata ante Estudiantes, el reto de Amaranto Perea será la Copa Libertadores. Si pierden en Argentina, tendrá que clasificar al club en la Copa Sudamericana, dado que tendrá que encarar los Play-Offs de dicha competencia. Cualquier resultado los deja vivos en torneos internacionales y la hinchada exige que lleguen lejos en estos certámenes.

GANARSE LA CONFIANZA DE LOS AFICIONADOS DEL MEDELLÍN

Medellín apuesta por un entrenador que no cuenta con títulos y en la afición ‘Poderosa’ ya hay mucha división en la elección de Amaranto Perea como el nuevo director técnico de la institución. Sin duda alguna, lo primordial desde que Amaranto empiece a trabajar será convencer a los aficionados.

No será un trabajo fácil. Pasó Alejandro Restrepo y ahora Sebastián Botero y la afición explotó contra Flamengo en la Copa Libertadores. Amaranto tendrá que hacer lo posible para armar un equipo competitivo que pueda ganarse a los hinchas que no ven con buenos ojos estas decisiones que toman los directivos.

Amaranto Perea sabe a lo que se atiene firmando con Medellín y, más allá de ser un hombre de la casa, deberá calar bien en una hinchada que está más que caliente por las eliminaciones y las finales que han perdido en anteriores años de la Liga y Copa BetPlay.

¿OBLIGACIÓN DE AMARANTO PEREA DE GANAR UN TÍTULO?

Pese a que apenas tomará las riendas del Medellín, la historia y los últimos antecedentes del Medellín le exigen buenos resultados y ser protagonista en la Liga BetPlay. Tendrá que demostrarlo y a partir de ahí, ganarse la confianza de los aficionados.

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La paciencia de los hinchas de Medellín parece llegar al límite después de perder la Liga BetPlay 2022-II contra Deportivo Pereira, en la Liga BetPlay 2023-II frente al Junior de Barranquilla y las dos por la Liga BetPlay 2025-I con Santa Fe y la Copa BetPlay contra Atlético Nacional.

El proceso será poco a poco y día tras día, pero, a cualquier técnico que llegue en este momento a la dirección técnica de la institución medellinense le pondrán el reto de tener que ganar un título que viene escaseando y con cuatro finales perdidas. Estos son los tres primeros retos de Amaranto Perea en el banquillo.