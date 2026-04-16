EN VIVO Copa Libertadores: Flamengo vs Medellín – minuto a minuto y goles – fecha 2

La Copa Libertadores vuelve a poner frente a frente dos realidades distintas, pero con un mismo objetivo: avanzar. Flamengo recibe a Independiente Medellín en un duelo que promete intensidad, historia y un choque de estilos en uno de los escenarios más exigentes del continente.

El conjunto brasileño parte como favorito. No solo por su plantilla repleta de figuras, sino por el peso de su localía y la experiencia reciente en instancias decisivas del torneo. Flamengo sabe lo que es competir bajo presión y convertir partidos complejos en escenarios dominados, especialmente cuando juega ante su gente.

Del otro lado, Independiente Medellín llega con la intención de romper pronósticos. El equipo colombiano ha mostrado carácter en la competencia y entiende que este tipo de partidos se juegan con inteligencia, orden y eficacia. Sumar en Brasil no solo sería un golpe en la tabla, sino también un mensaje de autoridad en el grupo.

Tácticamente, el partido plantea un contraste interesante. Flamengo buscará imponer ritmo, posesión y profundidad por las bandas, mientras que Medellín apostará por un bloque compacto, transiciones rápidas y aprovechar los espacios que deje el rival. La clave estará en la capacidad del equipo colombiano para resistir los momentos de presión y elegir bien cuándo atacar.

Hora y Canal para ver Flamengo vs Medellín

El compromiso entre Flamengo y Medellín de la Copa Libertadores se podrá ver este jueves 16 de abril desde las 19:30 horas por ESPN.