Fernando Diniz destacó la clave en la victoria de Corinthians vs Santa Fe: "Mucha hambre..."

El Corinthians del exseleccionador brasileño Fernando Diniz muestra "hambre" en la Copa Libertadores. Venció 2-0 este miércoles como local al Independiente Santa Fe colombiano y se afianzó como líder del Grupo E.

El Timão había superado con idéntico marcador al Platense en Buenos Aires la semana pasada, en el primer partido de Diniz como director técnico tras el despido de Dorival Júnior.

El volante Raniele y el central Gustavo Henrique marcaron los goles del Corinthians en los minutos 51 y 80, respectivamente.

"Estoy trabajando todo lo que pueden imaginar en este poco tiempo (como entrenador del Corinthians)", dijo Diniz, de 52 años, en rueda de prensa.

"Es un equipo con mucha hambre, con muchas ganas de crecer", agregó.

El cuadro brasileño encabeza su llave con 6 puntos, escoltado por Peñarol y Santa Fe, con 1 cada uno, y Platense, con su casilla en blanco. Uruguayos y argentinos se enfrentarán el jueves en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.

- Dominio, pero la llave fue la pelota parada -

Aunque el trabajo apenas comienza, el Corinthians exhibió señales del modelo de fútbol que gusta a Diniz, campeón de la Copa Libertadores en 2023 como entrenador del Fluminense.

Dominó, con el omnipresente cerebro argentino Rodrigo Garro como director de orquesta, y generó numerosas ocasiones de gol.

Le costó, sin embargo, tomar ventaja en la Neo Química Arena, en Sao Paulo.

El portero del Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, era una barrera con la que el Timão se estrellaba una y otra vez.

La pelota quieta destrabó el partido para los locales, cuyo buen arranque en la Libertadores les da aire en medio de los problemas que en la liga brasileña condenaron a Dorival Júnior.

Un cabezazo del central Gustavo Henrique tras un tiro de esquina cobrado por Garro dejó todo servido a Raniele, que quebró el empate con un remate en el área chica imparable para Mosquera.

Hasta ese momento, el guardameta cardenal había tenido grandes intervenciones bajo los tres palos, ante intentonas de Yuri Alberto, Breno Bidon, Garro y el lateral derecho Matheuzinho.

"Ya había un buen repertorio a balón detenido cuando llegué. Estoy aprovechando el trabajo que había sido hecho antes", expresó Diniz.

- Sentencia -

Santa Fe no era inofensivo. Lanzaba amenazantes contragolpes con la velocidad de sus extremos, Luis Palacios y Omar Fernández, y la potencia del inagotable Hugo Rodallega como 9.

Rodallega, de hecho, disparó un obús que puso a prueba a Hugo Souza sobre la media hora de juego.

Souza mostró la seguridad que le ha puesto en la órbita de Carlo Ancelotti como una de las alternativas en el grupo de porteros que llevará al Mundial 2026 con la selección de Brasil.

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El Corinthians insistió, aunque la sentencia llegó cuando ya Diniz había dado ingreso a piezas como el peruano André Carrillo y Allan para blindar su mediocampo y cuidar la ventaja.

De nuevo, la pelota parada apareció como punto de quiebre.

Garró cobró una falta y su envío al área fue conectado por Gustavo Henrique con una chilena que cerró cualquier posibilidad de reacción del Santa Fe.