Millonarios hizo seis cambios vs Boston River: ¿Por qué?

Poco a poco, Millonarios se está recuperando en la Copa Conmebol Sudamericana con una primera victoria frente a Boston River. El arranque fue una caída contra O’Higgins en Rancagua, Chile. Debutaba en casa frente a los uruguayos y Carlos Darwin Quintero le dio los primeros tres puntos.

Los dirigidos por Fabián Bustos no sufrieron por llegadas de Boston River, pero sí les costó bastante romper los ceros de esa zaga defensiva charrúa. Los bogotanos jugaron con mucha ansiedad y fallaron en las últimas acciones de gol. Para rescatar, los cambios de Bustos aportaron, especialmente con Falcao García y con Carlos Darwin Quintero que marcó el único tanto sobre los 84 minutos.

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Sin embargo, la curiosidad se presentó a los 82 minutos, 120 segundos antes del gol de Carlos Darwin Quintero. En lugar de Sebastián Valencia entró Beckham David Castro y este significó el sexto cambio en Millonarios. Una curiosidad que no terminó dando para polémicas por un pequeño detalle.

¿POR QUÉ MILLONARIOS HIZO SEIS CAMBIOS EN EL SEGUNDO TIEMPO?

De acuerdo con el reglamento desde la época de la pandemia en 2020, un equipo de fútbol tiene derecho a hacer cinco sustituciones, siempre y cuando respeten una serie de momentos claves en los que pueden hacer uso de un cambio.

Estas sustituciones deben ser en tres momentos durante el partido, pero, vale acotar que, si se hace un cambio antes de que empiece el segundo tiempo, esa sustitución no se tendrá en cuenta como uno de esos momentos. Justamente, en el descanso entró Radamel Falcao García y Fabián Bustos todavía tenía variantes disponibles.

Luego entraron Sebastián del Castillo, Carlos Darwin Quintero, Julián Angulo y Stiven Vega. El club con esas sustituciones ya había llegado a las cinco disponibles y le quedaba una ventana posible de cambios. En ese sentido, a los 82 minutos entró Beckham Castro como sexto cambio.

La realidad es que Millonarios tuvo un cambio adicional después de que se activara el protocolo de conmoción cerebral por el choque que tuvo Rodrigo Contreras en el primer tiempo y que lo sacó del encuentro. Esto le da la posibilidad de hacer un sexto cambio en algún punto del partido.

LOS CAMBIOS TERMINARON DE AYUDAR A MILLONARIOS

Millonarios hizo seis cambios y la mayoría de los nuevos jugadores que entraron al campo de juego influyeron. Radamel Falcao García con su experiencia y liderazgo en lugar de Rodrigo Contreras que fue quien activó ese protocolo de conmoción cerebral, Carlos Darwin Quintero con el gol, y Beckham David Castro que intentó con dos opciones claras para aumentar la ventaja.

Falcao tuvo una que otra jugada para poder romper los ceros antes del gol. Carlos Darwin Quintero marcó el único tanto, mientras que, justo después de entrar, Beckham tuvo un mano a mano con el guardameta uruguayo que ganó el duelo. Fabián Bustos indicó después del partido que entraron apresurados por momentos en busca de sacar el resultado positivo.

EL ESTADO DE SALUD DE RODRIGO CONTRERAS DESPUÉS DE LA CONMOCIÓN CEREBRAL

Rodrigo Contreras activó ese protocolo de conmoción cerebral por ese golpe que sufrió antes de que terminara la primera parte. Sin ninguna polémica, el club bogotano tuvo la chance de ejecutar otra sustitución, la sexta en el partido por esta medida que tomó la International Football Association Board (IFAB) hace unos años.

En la rueda de prensa posterior a la victoria, Fabián Bustos detalló qué fue lo que pasó con el delantero argentino y cómo va la situación que preocupó bastante, “Rodrigo está en el hospital, todo eso también afecta al grupo. Le harán todos los estudios que toca hacer. Perdió la conciencia unos segundos y es complicado".

Además de la información que dio Fabián Bustos, en las redes sociales, Rodrigo Contreras se encargó de dar un parte de tranquilidad, “gracias a Dios estoy bien, solo fue un susto. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño en este momento. Quedaré en observación hasta mañana; con el favor de Dios, todo saldrá bien. Ahora solo queda descansar y recuperarse. Felicidades al equipo por el triunfo. Todos juntos somos más fuertes”.