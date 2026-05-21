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EN VIVO Copa Libertadores: Junior vs Sporting Cristal - minuto a minuto y goles - miércoles 20 de mayo

Así podrá ver en vivo el partido entre Junior vs Sporting Cristal pro la fecha 5 de la Copa Libertadores.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Junior vs Sporting Cristal en vivo por la fecha 5 de la Copa Libertadores
Junior vs Sporting Cristal en vivo por la fecha 5 de la Copa Libertadores

Los equipos colombianos se siguen robando el protagonismo en la Copa Libertadores, Santa Fe al sumar su primera victoria ante Platense, Tolima al caer goleado contra Coquimbo Unido y ahora Junior de Barranquilla, el cual llega con la obligación de ganar.

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El equipo comandado por Alfredo Arias ha tenido una presentación para el olvido en Copa Libertadores, habiendo sumado tan solo un punto a lo largo de cuatro fechas, pero aún con opciones de clasificar a la Copa Sudamericana, por lo que está obligado a sumar de a tres unidades ante Sporting Cristal.

Junior vs Sporting Cristal: cómo VER EN VIVO HOY Copa Sudamericana 20 de mayo

El partido entre Junior vs Sporting Cristal por la fecha 5 de la Copa Sudamericana se disputará este viernes 15 de mayo a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de ESPN y Disney+ Plan Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

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Tabla de posiciones del grupo de Junior en Copa Libertadores

1. Palmeiras, 8
2. Cerro Porteño, 7
3. Sporting Cristal, 6
4. Junior, 1

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