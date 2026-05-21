EN VIVO Copa Libertadores: Junior vs Sporting Cristal - minuto a minuto y goles - miércoles 20 de mayo

Los equipos colombianos se siguen robando el protagonismo en la Copa Libertadores, Santa Fe al sumar su primera victoria ante Platense, Tolima al caer goleado contra Coquimbo Unido y ahora Junior de Barranquilla, el cual llega con la obligación de ganar.

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El equipo comandado por Alfredo Arias ha tenido una presentación para el olvido en Copa Libertadores, habiendo sumado tan solo un punto a lo largo de cuatro fechas, pero aún con opciones de clasificar a la Copa Sudamericana, por lo que está obligado a sumar de a tres unidades ante Sporting Cristal.

Junior vs Sporting Cristal: cómo VER EN VIVO HOY Copa Sudamericana 20 de mayo

El partido entre Junior vs Sporting Cristal por la fecha 5 de la Copa Sudamericana se disputará este viernes 15 de mayo a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de ESPN y Disney+ Plan Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

Tabla de posiciones del grupo de Junior en Copa Libertadores

1. Palmeiras, 8

2. Cerro Porteño, 7

3. Sporting Cristal, 6

4. Junior, 1