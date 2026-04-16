EN VIVO Copa Libertadores: Peñarol vs Platense – minuto a minuto y goles – fecha 2

Sigue adelante la fase de grupos de la Copa Libertadores y sin duda, el compromiso de Peñarol es uno de los más llamativos de la jornada.

La Copa Libertadores ofrece esos cruces que combinan historia, tradición y la ilusión de escribir nuevas páginas. En ese contexto, Peñarol y Platense se preparan para un duelo que, en la previa, presenta un claro contraste de trayectorias, pero una misma necesidad: sumar y competir.

El conjunto uruguayo llega con el peso de su historia. Peñarol es sinónimo de Libertadores, un equipo acostumbrado a este tipo de escenarios, donde la presión no solo se asume, sino que se convierte en impulso. En casa, su fortaleza suele crecer, empujado por un entorno que convierte cada partido en una experiencia intensa para el rival.

Del otro lado, Platense afronta el desafío con el perfil del equipo que tiene poco que perder y mucho por ganar. Sin el mismo recorrido internacional, el conjunto argentino apuesta por el orden, la disciplina táctica y la capacidad de competir desde la concentración. Este tipo de partidos representan una oportunidad para dar un golpe y posicionarse.

Hora y Canal para ver Peñarol vs Platense

El compromiso entre Peñarol y Platense de la Copa Libertadores se podrá ver este jueves 16 de abril desde las 19:30 horas por Disney+