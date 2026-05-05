EN VIVO Copa Libertadores: Rosario Central vs Libertad– minuto a minuto y goles – fecha 4

La fecha 4 de la Copa Libertadores comienza y junto con ello llega también un duelo definitivo en el Grupo H, en donde se enfrentarán Rosario Central y Libertad de Paraguay en el Estadio Gigante de Arroyito.

El equipo que encabeza Ángel Di María llega a auspiciar como local y buscará sumar de a tres puntos nuevamente para afianzarse en la cima de la tabla de posiciones y sacarle diferencia a su principal perseguidor Independiente del Valle, el cual tiene los mismos 7 puntos.

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Rosario Central vs Libertad cómo VER EN VIVO HOY Copa Libertadores el 5 de mayo

El partido entre Rosario Central vs Libertad por la cuarta fecha de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 8 de abril a partir de las 17:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

¿Cómo está la tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Libertadores?

Rosario Central es líder con siete puntos tras dos victorias y un empate, mismo saldo con el que cuenta Independiente del Valle, siendo los dos líderes del grupo y quedándose con la clasificación parcial a la siguiente instancia de la competencia.

Mientras que la Universidad Central de Venezuela está en el tercer lugar con tres puntos y que otorga cupo a Copa Sudamericana, lo que deja justamente a Libertad en la última casilla con cero puntos.