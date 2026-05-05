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¿Cuántas finales de Champions League ha jugado Arsenal?

Arsenal derrotó a Atlético de Madrid y clasificó a la final de la Champions League 2025/2026.
Daniel Zabala
Arsenal, finalista de la Champions League
Arsenal, finalista de la Champions League // AFP

Arsenal se convirtió este martes 5 de mayo en el primer finalista de la UEFA Champions League 2025/2026, después de derrotar en la ronda semifinal a Atlético de Madrid.

Los 'gunners' se impusieron con un marcador global de 2-1, luego de ganar el partido de vuelta 1-0 en duelo llevado a cabo en el Emirates Stadium de Londres.

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Bukayo Saka, el héroe del Arsenal

Arsenal logró la clasificación a su segunda final en la historia de la UEFA Champions League gracias al gol logrado por Bukayo Saka.

El extremo de 24 años fue el gran héroe de los 'gunners', ya que en el minuto 44 anotó el único gol del compromiso.

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Saka aprovechó un rebote dentro del área dejado por Jan Oblak, portero de Atlético de Madrid, para anticiparse a un defensor rival y con un certero golpe de zurda poner el 1-0.

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La final de la edición 2025/2026 será la segunda que jugará Arsenal en la historia de la Champions League.

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Los 'gunners' ya habían disputado la final de la versión de 2005/2006, la cual perdieron ante el FC Barcelona en el Stade de France, París.

Dicho compromiso terminó con marcador de 2-1 en favor de los españoles, gracias a las anotaciones de Samuel Eto'o y Juliano Belletti. El descuento de los británicos fue obra de Sol Campbell.

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