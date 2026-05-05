Colombia definió sede para la Liga de Naciones: fecha y hora confirmada para clasificar

Después de la triple fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol la Selección Colombia logró meterse a la segunda posición después de superar a Venezuela, a Chile y empatar con Argentina en un mes clave para intentar sellar la clasificación. De momento, nada está asegurado, pero, con tan solo sumar un punto en los próximos dos partidos tendrá definido el pasaje al Mundial en Brasil 2027.

En esta primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol, el liderato también entregará un premio adicional que será, además de la clasificación directa al Mundial, el trofeo de este primer torneo que llegó para quedarse en el sistema de clasificaciones a las copas del mundo femeninas ahora en adelante.

Colombia tendrá que medirse con Uruguay en condición de local y contra Paraguay de visitante para cerrar estas dos últimas jornadas de la Liga de Naciones. Había dudas con la posibilidad de que el juego ante las uruguayas se jugara en Bogotá, dado que pensaban rotar la localía. Sin embargo, nada cambió.

COLOMBIA CONOCIÓ LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 8 Y 9 DE LA LIGA DE NACIONES

La Selección Colombia ya descansó en la cuarta fecha y un solo punto ante Uruguay o Paraguay las dejará clasificadas de manera directa junto con Argentina para disputar un nuevo Mundial en su historia. Será la primera ocasión en la que el certamen mundialista tome protagonismo en Sudamérica con Brasil como anfitriona.

Después de las dudas con la sede del partido entre Colombia vs Uruguay, y, ante la buena recepción que tuvo la ciudad de Cali, nada cambió. El duelo ante las charrúas se jugará en el Estadio Pascual Guerrero y Bogotá se quedará sin la oportunidad de acoger algún encuentro en esta primera edición de la Liga de Naciones.

La Conmebol definió las sedes, fechas y horarios de los últimos partidos de la Liga de Naciones. Colombia jugará el viernes 5 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Por su parte, en la última jornada, la Selección Colombia jugará ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. El duelo definitivo será el martes 9 de junio a partir de las 6 de la tarde en horario colombiano, 8 de la noche en horario paraguayo.

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS ÚLTIMAS DOS FECHAS DE LA LIGA DE NACIONES

Todo se jugará a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia para evitar que haya algún tipo de problema con las aspiraciones de todas las selecciones que todavía pelean por sellar la clasificación o por los dos cupos del repechaje mundialista.

Colombia y Argentina necesitan un punto para clasificar, mientras que la pelea por la repesca todavía está entre Chile, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Perú, estos últimos dos con menos posibilidades, pero todavía viven. Así las cosas, de esta forma se jugarán las dos fechas restantes:

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Fecha 8

Viernes 5 de junio

Bolivia vs Paraguay | Estadio Municipal de El Alto | 6:00 P.M.

Argentina vs Perú | Estadio Florencio Sola | 6:00 P.M.

Colombia vs Uruguay | Estadio Pascual Guerrero | 6:00 P.M.

Chile vs Ecuador | Estadio Nacional | 6:00 P.M.

Descansa Venezuela

Fecha 9

Martes 9 de junio

Perú vs Bolivia | Estadio Miguel Grau | 6:00 P.M.

Paraguay vs Colombia | Estadio Defensores del Chaco | 6:00 P.M.

Uruguay vs Venezuela | Estadio Centenario | 6:00 P.M.

Ecuador vs Argentina | Estadio Olímpico Atahualpa | 6:00 P.M.

Descansa Chile