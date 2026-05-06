EN VIVO Copa Libertadores: Santa Fe vs Corinthians – minuto a minuto y goles – fecha 4

Inicia una nueva fecha de la Copa Libertadores, la cual podrá empezar a definir el futuro de varios equipos en la competencia, tal como llega a ser el caso de Independiente Santa Fe y Corinthians, los cuales se volverán a enfrentar, pero esta vez en Bogotá.

El Estadio El Campín será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a los bogotanos y brasileños que llegan con la obligación de sumar de a tres puntos para mantener la lucha de la clasificación a los octavos de final de la competencia.

Santa Fe vs Corinthians: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 6 de mayo

El partido Santa Fe vs Peñarol por la cuarta fecha de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 6 de mayo a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida)

México: 20:30

Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe y Corinthians

La tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores tendría a su primer equipo clasificado a la siguiente instancia, ya que Corinthians es líder con un sólido invicto de tres victorias que lo deja con nueve puntos.

Es seguido por Platense con seis unidades tras una derrota y dos victorias ante Santa Fe y Peñarol, escuadra uruguaya que se está quedando con el tercer puesto con tan solo un punto que lo enviaría a Copa Sudamericana.

Mientras que el cuadro 'cardenal' es el último del grupo con una unidad también conseguida en el empate ante Peñarol en la primera fecha.