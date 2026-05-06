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Copa Libertadores

EN VIVO Copa Libertadores: Santa Fe vs Corinthians – minuto a minuto y goles – fecha 4

Así podrá ver en vivo el partido entre Santa Fe vs Corinthians en la Copa Libertadores.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

Inicia una nueva fecha de la Copa Libertadores, la cual podrá empezar a definir el futuro de varios equipos en la competencia, tal como llega a ser el caso de Independiente Santa Fe y Corinthians, los cuales se volverán a enfrentar, pero esta vez en Bogotá.

El Estadio El Campín será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a los bogotanos y brasileños que llegan con la obligación de sumar de a tres puntos para mantener la lucha de la clasificación a los octavos de final de la competencia.

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Santa Fe vs Corinthians: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 6 de mayo

El partido Santa Fe vs Peñarol por la cuarta fecha de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 6 de mayo a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Bolivia y Venezuela: 20:30
Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida)
México: 20:30

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Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe y Corinthians

La tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores tendría a su primer equipo clasificado a la siguiente instancia, ya que Corinthians es líder con un sólido invicto de tres victorias que lo deja con nueve puntos.

Es seguido por Platense con seis unidades tras una derrota y dos victorias ante Santa Fe y Peñarol, escuadra uruguaya que se está quedando con el tercer puesto con tan solo un punto que lo enviaría a Copa Sudamericana.

Mientras que el cuadro 'cardenal' es el último del grupo con una unidad también conseguida en el empate ante Peñarol en la primera fecha.

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