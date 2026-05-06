Luis Suárez busca un nuevo Mundial con Uruguay: "Jamás le diría que no"

Sin duda, ningún futbolista quiere perderse la Copa del Mundo y Luis Suárez no es la excepción a la regla al abrir la puerta a su regreso con Uruguay.

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, abrió este miércoles la puerta a su regreso con Uruguay, afirmando que nunca rechazaría formar parte del plantel del Mundial, después de que anunciara su retirada de la selección nacional en plena disputa de las eliminatorias.

"Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", dijo el 'Pistolero' a los medios tras el entrenamiento del Inter Miami.

"En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenia que disculpar", añadió.

Suárez, de 39 años, se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un partido de las eliminatorias mundialistas contra Paraguay que se saldó con empate a cero.

Esa misma semana, el delantero había confirmado en una rueda de prensa que ese partido sería su último con Uruguay, con quien logró 69 goles en 143 apariciones, situándose como máximo goleador histórico.

Poco después del anuncio, Suárez fue muy crítico con el manejo de la selección de Marcelo Bielsa, actual entrenador de 'La Celeste', y le culpó de tensar el ambiente dentro del equipo.

Desde su retirada de la selección, el delantero ha estado centrado en el Inter Miami, club con el que desde entonces ha conquistado el MLS Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Suárez en Mundiales

En la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Suárez llegó como una de las grandes figuras del fútbol mundial y respondió con goles determinantes, como su doblete ante Inglaterra en fase de grupos. Sin embargo, su participación también estuvo marcada por la sanción tras el incidente con Giorgio Chiellini, lo que lo dejó fuera del resto del torneo y generó gran controversia.

Para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, el delantero volvió a ser protagonista, aportando experiencia y goles para llevar a Uruguay hasta los cuartos de final, donde cayeron ante Francia. Finalmente, en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, vivió una despedida cargada de emociones, siendo líder dentro y fuera del campo, aunque el equipo no logró avanzar más allá de la fase de grupos.