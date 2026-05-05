EN VIVO Copa Libertadores: Sporting Cristal vs Palmeiras– minuto a minuto y goles – fecha 4

Se empieza a acercar el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores y junto con ello se empiezan a definir los equipos que clasificarán a los octavos de final de la competencia, los que se quedarán en con el cupo de Copa Sudamericana y los que regresarán a casa con las "manos vacías".

En el Grupo F las cosas se encuentran complicadas y con un sorpresivo líder como lo es Sporting Cristal, el cual comanda con seis puntos y ahora llega a defender el liderato en suelo peruano ante Palmeiras, el cual es su principal perseguidor con 4 puntos.

Sporting Cristal vs Palmeiras cómo VER EN VIVO HOY Copa Libertadores el 5 de mayo

El partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la cuarta fecha de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 8 de abril a partir de las 17:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la ESPN, FOX Sports, Pluto TV y Disney Plus Premium, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

¿Cómo está la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal es líder absoluto con seis puntos tras dos victorias y una derrota. Mientras que lo sigue de cerca Palmeiras con cuatro unidades obtenidas en dos empates y una victoria.

En el puesto de Copa Sudamericana se encuentra Cerro Porteño con tres puntos y un saldo repartido en un empate, una victoria y una derrota.

Junior de Barranquilla es el equipo que cierra en la última casilla con tan solo un punto sumado en tres partidos, el cual obtuvo contra Palmeiras en la primera fecha auspciando como local.