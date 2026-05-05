Joya de Selección Colombia daría el salto a Premier League: pagarían 2,5 millones de euros

Hace unas semanas, la Selección Colombia estaba celebrando el Sudamericano Sub-17 de la mano de Freddy Hurtado y de una camada de jugadores jóvenes que liderarán el futuro del seleccionado cafetero en algunos años. Lo que ya está claro es que hay de dónde sacar futbolistas para la próxima generación y en busca de títulos.

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Entre las grandes figuras está el nombre de Samuel Martínez que ya levantó el interés de equipos de Europa. Nacional está pendiente, pero no sería del único jugador que estarían atentos a ofertas del exterior. De hecho, José Escorcia en las últimas horas también ha estado en el radar del ‘Viejo Continente’.

Nacional parece ser el equipo que más está sacando jugadores al exterior y por el título del Sudamericano Sub-17, las joyas del Fútbol Profesional Colombia esperan ganar el reconocimiento en el exterior. José Escorcia y Samuel Martínez serían los próximos en salir.

JOSÉ ESCORCIA JUGARÍA EN LA PREMIER LEAGUE: DOS CLUBES LO QUIEREN Y UNO YA OFERTÓ

Con el buen nivel de la Selección Colombia Sub-17 campeona del Sudamericano y con el excelente nivel de José Escorcia, extremo de Atlético Nacional, es apenas lógico que el balompié europeo ponga los ojos en Escorcia, que, además fue el goleador del combinado tricolor, y del torneo junto con otros dos jugadores.

Entre las opciones que tiene el cartagenero de 16 años aparece la Premier League como su próximo destino. Brighton & Hove Albion ya habría puesto los ojos en José Escorcia y estarían cerca de enviar una oferta por el extremo. Sin embargo, no sería el único club que peleará por quedarse con el juvenil.

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Además del Brighton, la Premier League arma guerra para fichar a José Escorcia. El otro club que lo buscaría es nada más ni nada menos que el Crystal Palace. Los londinenses ya tienen en sus filas a Daniel Muñoz y a Jefferson Lerma y sumarían otro colombiano en el plantel.

Esto sería vital para el juvenil cartagenero, dado que tendría a quien acudir por el tema de coincidir con otros colombianos en el Crystal Palace. Habrá que esperar cómo termina todo. Los dos clubes pondrían una oferta mayor a los 3 millones de dólares, es decir, alrededor de 2,5 millones de euros para poder contratar al campeón Sub-17.

LAS CIFRAS DE JOSÉ ESCORCIA EN EL SUDAMERICANO QUE LO CATAPULTAN A EUROPA

Samuel Martínez también está en el radar de equipos de Inglaterra como el Chelsea, Liverpool, y en Italia con el Inter de Milan, entre otros clubes de gran categoría. José Escorcia, por su parte tiene dos pretendientes grandes en el camino como Crystal Palace y el Brighton.

En el Sudamericano, Samuel no contó con goles, mientras que Escorcia fue el goleador de la selección con cuatro anotaciones y compartió el liderato de goleadores con Nabil Nacif de Bolivia y Eduardo Pape de Brasil. Además, el cartagenero también fue un socio para el conjunto colombiano con dos asistencias, una menos que Samuel Martínez.

Sin duda alguna, son números que llaman la atención de cualquier equipo, especialmente por tener la doble faceta como goleador y como asistente. Sus cifras ya están despertando interés en Europa y podría haber un cambio drástico en su carrera sin haber debutado todavía en Nacional.

JOSÉ ESCORCIA DEBERÁ ESPERAR PARA JUGAR EN EUROPA

Aunque el interés existe y vendría una oferta próximamente de alguno de estos dos clubes que quieren contar con José Escorcia, el extremo cartagenero de Atlético Nacional tendrá que quedarse en el club antioqueño por ahora, dado que el jugador tiene apenas 16 años.

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Tendrá que esperar hasta cumplir los 18 años para poder firmar su contrato y ponerse a las órdenes de los entrenadores, ya sea del Crystal Palace o del Brighton. Seguramente, se le abrirá una gran puerta para poder tener minutos con Nacional, algo que todavía no ha logrado hacer.