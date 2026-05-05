VIDEO - Bukayo Saka ilusiona a Arsenal con la final de la Champions: golazo Vs Atlético

Arsenal se ilusiona con llegar a la gran final de la UEFA Champions League 2025/2026. Este martes 5 de mayo, en el partido de vuelta de la serie semifinal frente a Atlético de Madrid, el extremo Bukayo Saka abrió el marcador para los 'gunners' y puso la ventaja en el marcador global.

En el minuto 44, el belga Leandro Trossard sorprendió con un remate de costado que fue atajo por el guardameta Jan Oblak.

Lea también Compañero de Luis Díaz reveló lo que han hablado antes de enfrentar a PSG

El rebote quedó dentro del área, en donde apareció Bukayo Saka, quien le ganó la posición a la defensa de Atlético de Madrid para empujar el esférico y poner el 1-0 del partido y el 2-1 de la serie.

Cerrado primer tiempo

En los primeros 45 minutos, Arsenal dominó el balón y arrinconó al Atlético de Madrid en su propio campo.

Sin embargo, los gunners no tuvieron claridad para generar peligro, teniendo en cuenta el trabajo defensivo de los españoles.

Por el lado de Atlético de Madrid, los dirigidos por Diego Simeone se replegaron en su propio campo y acudieron a los contragolpes rápidos para intentar acercarse al pórtico británico.