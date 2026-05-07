EN VIVO Copa Libertadores: Tolima vs Nacional – minuto a minuto y goles – fecha 4

La fecha 4 de la Copa Libertadores avanza de la mejor manera y quienes cerrarán la jornada del 6 de mayo serán nada más y nada menos que Deportes Tolima frente a Nacional de Uruguay, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro.

El equipo comandado por Lucas González tendrá la oportunidad de auspiciar como local en un duelo que podrá definir el liderato de la tabla de posiciones, ya que ambos son líderes y suman cuatro unidades.

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Tolima vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 6 de mayo

El partido Tolima vs Nacional por la cuarta fecha de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 6 de mayo a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

Estados Unidos: 22:00 (D.C. y Florida)

México: 20:00

Tabla de posiciones del grupo de Tolima y Nacional

Tolima tomó el liderato del grupo B tras una sorprendente goleada ante Coquimbo Unido en la fecha 3, lo que lo dejó con cuatro puntos, los mismos que su perseguidor, Nacional, el cual podría arrebatarle la cima si logra sacarle una victoria en el Murillo Toro.

Sin embargo las cosas están parejas hasta el fondo de la tabla de posiciones, ya que Universitario se encuentra con los mismos 4 puntos y el puesto a Copa Sudamericana, pero Coquimbo Unido también, solo que con una diferencia de gol más negativa.