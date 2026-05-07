Millonarios tiene 3 jugadores intransferibles para el semestre de clausura

Millonarios cerró de manera desastrosa el primer semestre de la temporada 2026, con resultados bastante regulares a nivel internacional, pero también local, ya que recientemente sufrieron la eliminación de la Liga Betplay, un golpe duro que traería consigo varias consecuencias.

El cuadro 'embajador' ha dado de qué hablar tras este resultado y lo primero que se haría para devolverle los tiempos de victoria sería una reestructuración en la plantilla, tomando en cuenta que varios jugadores terminan contrato y que Fabián Bustos podrá organizar un equipo desde cero, aunque dejaría al menos a tres jugadores fijos.

Estos son los tres jugadores intransferibles en Millonarios

A 'Millos' le hizo falta el "centavo para el peso" en la competencia local, pero Fabián Bustos reconoció la gran labor que hizo a lo largo del semestre y también le envió un mensaje de tranquilidad a todos los hinchas con respecto a las mejoras que va a haber en busca de pelear siempre por los campeonatos.

Por el momento habría cinco jugadores de Millonarios a los que se les acaba contrato en apenas unas semanas y la pregunta de muchos es si seguirán en el embajador. Uno de los futbolistas que más preocupa es Radamel Falcao, con quien siempre se ha tenido complicaciones al momento de estructurar sus contratos y quien no ha cumplido con el objetivo de salir campeón.

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El cuadro 'embajador' ya estaría evaluando también los movimientos en el mercado de fichajes y estarían buscando por el momento cinco jugadores en las siguientes posiciones: un portero, defensor central, lateral derecho, mediocampista mixto y creativo.

Sin embargo, habría tres jugadores indiscutibles que no se moverían del equipo, Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña y Sebastián Valencia. A estos jugadores los respaldan sus contratos:

Ureña se queda hasta diciembre de 2027

Contreras va hasta finales del presente año

Valencia firmó hasta diciembre de 2028

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El experimentado estratega argentino ya comienza a pensar en lo que será el siguiente semestre y la Copa Sudamericana, en donde finalmente tendrá la oportunidad de trabajar con más tiempo y de paso conformar la plantilla de jugadores que él considere necesarios para acoplarse a su idea de juego.

"La dirigencia ya está trabajando con Ariel y obviamente con nosotros porque hoy faltaron 6 jugadores, hay algunos que terminan contrato, hay ajustes que tenemos que hacer, obviamente hemos hablado y vamos a esperar a ver qué pasa. Ariel es una apersona dedicada de la dirigencia, enfocada y está también mi gusto. Se está trabajando en eso porque el próximo campeonato tenemos que pelearlo como tiene que ser en Millonarios".