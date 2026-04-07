EN VIVO Copa Libertadores: U. Católica vs Boca Juniors – minuto a minuto y goles – fecha 1

La fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores promete grandes emociones y es que justamente se podrá disfrutar del regreso de uno de los equipos con más emblemáticos de Argentina y con más títulos en esta competencia, Boca Juniors.

El Grupo D de la 'Gloria Eterna' cuenta con cuatro de los mejores equipos del certamen y en donde habrá un choque de lujo entre chilenos y argentinos el martes 7 de abril por el liderato en la tabla de posiciones.

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U. Católica vs Boca Juniors cómo VER EN VIVO HOY Copa Libertadores el 7 de abril

El partido entre U. Católica vs Boca Juniors por la primera fecha de la Copa Libertadores se disputará este martes 7 de abril a partir de las 19:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la ESPN, FOX Sports, Pluto TV y Disney Plus Premium, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

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¿Cuál es el favorito del partido entre U. Católica vs Boca Juniors?

El conjunto chileno afronta este compromiso con la intención de hacerse fuerte en casa y aprovechar el impulso de su afición. Universidad Católica ha construido su identidad a partir del orden táctico y la circulación del balón, apostando por un juego asociativo que le permita controlar el ritmo del partido.

Mientras que por el lado de Boca Juniors llega con el peso de su historia y su amplia experiencia en la Libertadores. El equipo argentino sabe cómo competir en escenarios complejos y suele crecer en partidos de alta exigencia. Su fortaleza radica en la solidez defensiva, la intensidad en la marca y la capacidad de aprovechar los errores del rival.