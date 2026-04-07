Ecuador confirmó nuevo amistoso antes del Mundial: hay polémica

Sebastián Beccacece ha dividido bastante desde que llegó al mando de la selección de Ecuador para las Eliminatorias Sudamericanas y para el Mundial. Al entrenador argentino no le valoran que haya clasificado segundo en la tabla de posiciones, o que haya sido la selección menos vencida con apenas cinco goles en contra.

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Hay quienes quieren ver al argentino afuera de la selección antes del Mundial, pero el entrenador seguirá, por lo menos hasta que termine la cita orbital. Ecuador se preparó con grandes rivales enfrentando a Marruecos y a Países Bajos con dos empates a un tanto.

Sin duda alguna, esta preparación servirá para tener fogueo antes de afrontar un duro grupo con Costa de Marfil, Curazao y Alemania en el Mundial. Será una zona difícil, especialmente por ese último duelo con los teutones. Por esta razón, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó otro amistoso que genera discusión.

ECUADOR ENFRENTARÁ A GUATEMALA A DÍAS DEL MUNDIAL 2026

La Federación anunció este martes 7 de abril la confirmación del amistoso antes de encarar el debut contra Costa de Marfil. Su rival será la selección de Guatemala que espera ponerle la preparación difícil. El duelo será en Estados Unidos el 7 de junio a siete días del primer encuentro mundialista.

Entendiendo que no podía haber un rival más fuerte por las preparaciones de selecciones mundialistas y que la mejor sede sería en Estados Unidos, esta decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol empieza a dar de qué hablar. Los partidos previos a la Copa del Mundo fueron en países externos a Ecuador.

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Los duelos ante Marruecos y Países Bajos fueron en Madrid y en suelo neerlandés. Ahora este encuentro será en Estados Unidos, y los aficionados siguen a la expectativa de que se pueda confirmar un partido de preparación en Guayaquil o en Quito para despedir a la ‘Tri’ antes del sueño mundialista.

HABRÁ OTRO AMISTOSO DE ECUADOR ANTES DEL MUNDIAL

Sin embargo, este enfrentamiento contra su similar de Guatemala no será el único compromiso que tendrá Ecuador antes del Mundial. Todo parece indicar que antes de ese 7 de junio, los ecuatorianos tendrán otro partido que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá que avisar el rival y la sede.

Por esta razón, los aficionados ecuatorianos mantienen todavía la ilusión de que haya una clase de despedida en Ecuador. Los hinchas ya ponen a Quito o Guayaquil como las ciudades candidatas para afrontar ese penúltimo compromiso antes del Mundial. El último será el de Guatemala en Estados Unidos el 7 de junio.

El otro partido podría ser en Estados Unidos, pensando en aclimatarse de la mejor manera a las condiciones de los estadios y de las sedes del Mundial. Habrá que esperar si la Federación le cumple a los aficionados que esperan ver a la ‘Tri’ en casa antes de la Copa del Mundo o si se jugará por fuera.

LA SEDE DE CONCENTRACIÓN DE ECUADOR ANTES DEL MUNDIAL

Con esta planificación que tiene Ecuador junto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Sebastián Beccacece y sus dirigidos eligieron Columbus como la sede en donde concentrarán para afrontar el reto mundialista. La idea es que viajen el 25 de mayo a suelo estadounidense, donde seguramente tendrá los dos amistosos.

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Esta idea de concentrar en Estados Unidos toma importancia, dado que la selección de Ecuador jugará toda la fase de grupos en suelo estadounidense. El primer reto frente a Costa de Marfil será en Filadelfia, el segundo en Kansas City y el último con Alemania será en Nueva Jersey.