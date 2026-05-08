EN VIVO Copa Sudamericana: Carabobo vs River Plate – minuto a minuto y goles – fecha 4

La Copa Sudamericana sigue dando de qué hablar y justo en el marco de la fecha 4 se vivirá uno de los duelos más importantes, ya que se enfrentarán los punteros del Grupo H, River Plate y Carabobo.

El compromiso se llevará a cabo en suelo venezolano, en el Polideportivo Misael Delgado, escenario deportivo en donde se hace fuerte el equipo comandado por Daniel Farías y en donde podrían sacar un resultado positivo, tomando en cuenta que el presente deportivo de la escuadra Argentina tampoco es el mejor.

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Carabobo vs River Plate: cómo VER EN VIVO HOY jueves 7 de mayo

El partido Carabobo vs River Plate por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana se disputará este jueves 7 de mayo a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Direct TV y Dsports, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida)

México: 20:30

Tabla de posiciones del grupo de River Plate y Carabobo

El Grupo H es comandado por el equipo de Eduardo Coudet con siete unidades obtenidas en dos victorias y un empate, pero es seguido de cerca por Carabobo, el cual tiene seis puntos luego de dos triunfos y una derrota.

En el tercer lugar se encuentra Bragantino con tres puntos y en el último puesto está Blooming con tan solo una unidad.