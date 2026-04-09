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Copa Sudamericana

EN VIVO Copa Sudamericana: Macará vs América - minuto a minuto y goles - fecha 1

América inicia su participación en la fase de grupos.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Macará vs América
Macará vs América // PES LOGOS | CANVA

Sigue adelante la fase de grupos de la Copa Sudamericana con el compromiso entre América de Cali y Macará, en donde el club colombiano busca iniciar el grupo con tres puntos.

El Macará y el América de Cali se preparan para un enfrentamiento determinante en la Copa Sudamericana 2026, en un partido que promete intensidad y emociones desde el primer minuto.

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El conjunto ecuatoriano llega con la intención de hacerse fuerte en casa y aprovechar la altura y el apoyo de su afición para sacar ventaja en la serie. Macará buscará imponer condiciones desde el arranque, apostando por un juego dinámico que le permita incomodar a su rival y golpear primero en el marcador.

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Por su parte, América de Cali afronta el compromiso con la responsabilidad de conseguir un buen resultado como visitante. El equipo colombiano ha mostrado carácter en competiciones internacionales y confía en su experiencia para manejar los tiempos del partido y responder en momentos clave.

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